Der norwegische Shootingstar ziehe angeblich aber nur einen Wechsel in die spanische Hauptstadt in Betracht, wenn sich bei Real eine realistische Chance auf einen Stammplatz im Sturmzentrum ergeben würde.

Zuletzt berichteten unter anderem die englischen Medien "Evening Standard" und "The Mirror", dass die Königlichen bereits im kommenden Sommer erste Schritte für einen Transfer von Haaland einleiten könnten.

Haaland: Eurosport-Experten glauben nicht an BVB-Abschied

Fußball-Experte Joacim Jonsson von Eurosport Norwegen sieht bei seinem Landsmann hingegen keine Eile für einen vorzeitigen Abschied aus der Bundesliga.

"Wenn er weiter so abliefert, werden die Vereine in Zukunft Schlange stehen und er wird eine noch stärkere Position im Falle eines Transfers haben. Ich für meinen Teil denke, dass er beim BVB aktuell in einem guten Umfeld ist und dass es Sinn macht, erst einmal dort zu bleiben", erklärte Jonsson und betonte:

" Dortmund ist ein guter Verein, der in der Champions League spielt. Er muss also nicht unbedingt gleich den nächsten Schritt gehen, sondern kann sich in einem guten Umfeld weiterentwickeln. "

Der 19-Jährige wechselte im vergangenen Januar für die festgeschriebene Ablösesumme von 20 Millionen Euro vom FC Red Bull Salzburg zu den Schwarz-Gelben, wo er mit zwölf Treffern in elf Partien von Beginn an für Furore sorgte.

Auch der norwegische Eurosport-Experte Kjetil Rekdal glaubt vorerst nicht daran, dass Haaland dem BVB im kommenden Transfersommer bereits wieder den Rücken kehren wird.

"Er wird wahrscheinlich mindestens eine weitere Saison in Dortmund bleiben. Er hat noch viel Zeit, um für größere Klubs in Europa zu spielen", sagte der ehemalige Zweitliga-Profi vom 1. FC Kaiserslautern und führte aus:

" Man sollte jetzt erst einmal abwarten. Er ist aktuell bei einem guten Verein und hat einen tollen Start hingelegt. Ein erneuter Wechsel würde mich daher sehr überraschen. Momentan gibt es auch einfach andere Dinge, die wichtiger sind. "

Jonsson über Haaland: "Er ist eine Maschine"

Aufgrund der grassierenden Corona-Pandemie pausiert der Spielbetrieb in der Bundesliga bis mindestens Anfang April. Die Anhänger der Borussia müssen sich somit vorerst gedulden, ehe sie weitere Treffer ihres Torjägers bejubeln können.

Dabei überraschte der kometenhafte Aufstieg des Angreifers selbst die Experten aus seinem Heimatland.

"Ich hätte mir in meinen wildesten Fantasien nicht ausmalen können, was er zu leisten imstande ist. Er ist eine Maschine und ein Spieler, der vor niemandem Angst hat. Im Gegenteil: Wenn Erling Haaland auf der anderen Seite des Spielfeldes steht, fürchten sich seine Gegenspieler. Er ist der unangenehmste Spieler, auf den ein Verteidiger treffen kann", schwärmte Jonsson.

