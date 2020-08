Erling Haaland hat in den höchsten Tönen von seinem neuen Mannschaftskollegen Youssoufa Moukoko geschwärmt. "Ich möchte nicht zu viel Druck auf den Jungen aufbauen", sagt der BVB-Stürmer, "ich habe aber noch nie einen 15-Jährigen gesehen, der so gut ist." Die beiden Stürmer bereiten sich seit gut zwei Wochen gemeinsam auf die kommende Saison vor.

Moukoko wird am 20. November 16 Jahre alt und wäre ab diesem Zeitpunkt in der Bundesliga spielberechtigt.

In den Dortmunder Jugendteams hatte das Ausnahmetalent in den vergangenen drei Jahren insgesamt 128 Tore erzielt.

"Man kann ihn nicht mit mir vergleichen, denn er ist viel besser, als ich es mit 15 war", sagte Haaland und fügt hinzu: "Er trainiert in dem Alter schon bei den BVB-Profis und ist richtig gut. Mit 15 war ich noch in meinem Heimatklub in Bryne."

