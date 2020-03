"Ich denke da an Klubs der Größenordnung Everton, West Ham oder italienische Mittelklasse-Vereine. In der Bundesliga könnte er zu Borussia Mönchengladbach passen oder nach Leverkusen", so der ehemalige BVB-Torjäger weiter.

Der Vertrag von Mario Götze bei Borussia Dortmund endet am Saisonende, Gespräche über eine mögliche Verlängerung bei den Schwarz-Gelben blieben bislang ohne Ergebnis. Eine Ausdehnung des auslaufenden Kontrakts scheint aufgrund de angeblich überzogenen Gehaltsforderungen von Götze (zehn Millionen Euro) nahezu ausgeschlossen. Zudem fehlt Götze unter Trainer Lucien Favre die sportliche Perspektive.

Der 27-Jährige ist beim BVB nur noch zweite Wahl. In dieser Spielzeit kam er größtenteils als Joker in lediglich 19 Partien zum Einsatz (drei Tore).

Rummenigge über Götze: "Sollte sein Spiel umstellen"

Zuletzt wurde Götze mit einem Wechsel zu Ligakonkurrent Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Bayer-Sportchef Simon Rolfes stellte jedoch gegenüber der "Bild-Zeitung" klar, dass er "kein Thema" sei.

"Mario muss jetzt kapieren, dass es an ihm selbst liegt, seine Karriere zu retten und zu einem versöhnlichen Ende zu bringen", betonte Rummenigge und gab dem WM-Finaltorschützen von 2014 den ein oder anderen Rat mit auf den Weg:

" Er hat an Schnelligkeit verloren und sollte sein Spiel umstellen, mehr Regisseur sein. Ein Stürmer ist er nicht. Zudem sollte er diesen ganzen Mist in den sozialen Netzwerken lassen und sich allein auf den Sport konzentrieren. Wenn ich ihn manchmal bei Instagram sehe, frage ich mich, ob das noch ein Fußballer ist oder eher ein Show-Talent. "

Das könnte Dich auch interessieren: Pariser Transferspielchen: Zwei Fragezeichen und die Suche nach dem neuen Chef