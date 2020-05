Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund spürt vor dem Liga-Restart eine "riesige Verantwortung". Man wolle zwar die sportlichen Ziele erreichen, doch bleibt "die Frage, ob wir die ganzen Rahmenbedingungen mit allen Auflagen und dem Sicherheits-Konzept so erfüllt bekommen, wie wir uns das alle vorstellen und wie es notwendig ist. Dieser Druck ist gewaltig", sagte er bei "DAZN".

Borussia Dortmund trifft zum Auftakt nach der Corona-Zwangspause im Revierderby am Samstag (15:30 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) auf Schalke 04. Der Tabellenzweite muss dabei auf die Unterstützung der Fans im Stadion verzichten.

Watzke glaubt allerdings, dass sich dieser Nachteil in den Auswärtsspielen wieder ausgleicht: "Unsere Heimbilanz ist so gut, weil uns in den kritischen Situationen mehr als 70.000 Borussen unter den 81.000 Zuschauern massiv nach vorne pushen. Das beflügelt. Auswärts wird das etwas anders sein. Wenn der FC Bayern oder wir anreisen, sind die Fans der Gegner ja immer besonders motiviert. Das wird dann ebenfalls fehlen."

Watzke sieht im Neustart der Bundesliga zudem auch eine Vorbildfunktion für andere Ligen: "Gerade in England klammern sich Klubs daran, dass es auch in der Premier League bald wieder losgehen kann."

