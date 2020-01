Der BVB bereitet sich aktuell im spanischen Marbella auf die Rückrunde vor. Für Lucien Favre und sein Team gilt es Schwung aufzunehmen und die Abläufe im neuen 3-4-3-System, mit dem die Schwarz-Gelben im Dezember durchaus erfolgreich waren, weiter in den Köpfen der Spieler zu implementieren und einzuspielen.

Wirklich aus den Vollen schöpfen konnte der Schweizer Coach bei den Übungseinheiten an der Costa de Sol bisher allerdings nicht.

Mit Neuzugang Erling Braut Haaland, Marco Reus, Paco Alcácer, Thorgan Hazard, Thomas Delaney, Jacob Bruun Larsen und Marcel Schmelzer konnten gleich sieben Spieler bis einschließlich Dienstag überhaupt nicht bzw. nur eingeschränkt trainieren.

Zwar kehrten bis auf Schmelzer am Mittwoch alle auf den Platz zurück, stiegen allerdings laut Informationen des "kicker" und der "Ruhrnachrichten" noch nicht ins Mannschaftstraining ein, sondern begannen die Vorbereitung verspätet mit einer spezifischen Einheit. Fußballtennis und Spielformen mit geringer Intensität standen auf dem Programm.

"Es sind nicht mehr viele Tage bis zum Rückrundenauftakt. Wir hoffen, dass sie bis dahin fit und in guter Form sind, aber wir wissen es nicht", sagte Favre zur Personalsituation.

BVB enttäuscht gegen Lüttich

Beim Test am Dienstagnachmittag gegen Standard Lüttich (0:0) hatte man besonders die Offensiv-Akteure schmerzlich vermisst. Zu zäh und träge präsentierten sich die Westfalen, die gegen die Belgier insgesamt enttäuschten.

Am Samstag stehen mit dem Doppelpack gegen Feyenoord Rotterdam (12:00 Uhr) und dem 1. FSV Mainz 05 (17:00 Uhr) noch zwei weitere Tests auf dem Programm.

Am übernächsten Samstag startet der BVB dann in Augsburg in die Rückrunde. Bis dahin sollte sich Favres Team anders präsentieren, um noch ein Wörtchen um die Meisterschaft mitreden zu können. Aktuell beträgt der Rückstand auf Tabllenführer RB Leipzig sieben Punkte.

