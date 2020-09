Bei City läuft der Flügelstürmer derzeit in der U18-Mannschaft auf. Nun zieht es ihn offenbar in die Bundesliga.

Das Exempel von Sancho, den sich Bynoe-Gittens zum Vorbild genommen hat, zeigt jedoch, wie schnell Top-Talente in Dortmund ihre Chance erhalten können. "Als Sancho bei Manchester City gespielt hat, hat er bei der U18 geglänzt, in jedem Spiel getroffen. Also ja, in gewisser Weise will ich wie er sein", schwärmte der 16-Jährige zuletzt bei "The Secret Scout" vom BVB-Star.