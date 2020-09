Gio Reyna, der Anfang des Jahres im zarten Alter von 17 Jahren sein Debüt gab, hat in seiner Entwicklung seitdem einen großen Sprung gemacht. Der Offensivspieler gilt als eines der vielversprechendsten Talente der Bundesliga.

Klopp soll ein großer Fan des BVB-Youngsters sein. Nichtsdestotrotz gilt ein Angebot in diesem Transferfenster, das in England noch bis zum 16. Oktober geöffnet ist, als unwahrscheinlich. Vielmehr soll die Entwicklung des US-Amerikaners weiterhin intensiv verfolgt werden, heißt es weiter.

Die großen Transfers blieben beim Klopp-Klub bislang aus. Lediglich den Linksverteidiger Kostas Tsimikas von Olympiakos Piräus verpflichteten die Reds. "Es scheint, als hat man Klopp gesagt, dass er erst Spieler verkaufen muss, um andere zu holen", so die Einschätzung von TV-Experte Jan Aage Fjortoft, der sich gegenüber "Empire of the Kop" zu Liverpools Transferabsichten äußerte.