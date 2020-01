Rudi Garcia, der Trainer der Franzosen, meinte angesprochen auf die Situation im Kader: "Ich fände gut, wenn wir noch einen Innenverteidiger holen würden. Sollte sich noch jemand verletzen oder gesperrt werden, könnte es kompliziert werden."

Sollte es aber nicht mehr im Januar klappen, "würden wir es schon schaffen. Ein neuer Spieler müsste selbstverständlich die Qualität anheben", so Garcia weiter. Dieses Kriterium sehen die Franzosen wohl in Akanji erfüllt. Doch wie hoch sind die Chancen auf einen Transfer bis spätestens 31. Januar?

BVB angeblich zur Abgabe bereit

Der 24-Jährige steht beim BVB fast in allen Spielen auf dem Platz, dennoch sollen die Dortmunder bereit sein, ihn spätestens im Sommer ziehen zu lassen. Das berichtete zuletzt die "Sport Bild". Nach seiner Rückkehr zum BVB im vergangenen Jahr übernahm Mats Hummels die Führungsrolle in der Dortmunder Abwehr.

Der Schweizer stand in dieser Saison aber schon 27 Mal für Dortmund auf dem Platz, davon alleine 18 von möglichen 19 Mal in der Bundesliga. Allerdings ist Akanji beim BVB nicht unumstritten und leistete sich bereits den einen oder anderen Fehler. Dennoch bleibt abzuwarten, ob ein Wechsel mitten in der Saison für den BVB infrage kommt. Dafür würden aber die hartnäckigen Gerüchte um einen Wechsel von Emre Can nach Dortmund sprechen. Der 26-Jährige könnte beim BVB in der Innenverteidigung eingesetzt werden und somit auf Akanjis Position.

Der Vertrag von Akanji läuft noch bis 2022. Als Alternativen zum Schweizer werden in Lyon laut "Foot Mercato" Ezequiel Garay vom FC Valencia und Juan Jesus vom AS Rom gehandelt.

