Mats Hummels sieht in dem Verbleib von Shootingstar Jadon Sancho beim deutschen Vizemeister Borussia Dortmund ein enormes Potenzial. "Das ist eine große Chance für uns, noch besser zu werden, dass wir noch mal einen Schritt nach vorne machen können. Und das muss unser Ziel für diese Saison sein. Ich habe das Gefühl, wir können noch viel mehr", sagte Hummels im Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz.

"Er ist ein herausragender Fußballer. Er ist der Spieler, der in vielen Spielen den Unterschied macht", schwärmte der Weltmeister von 2014 vom 20-Jährigen: "In meinen Augen hat er ein Potenzial, das relativ unbegrenzt ist. Wenn er das noch ein Jahr oder mehr bei uns zeigen will, bin ich darüber sehr glücklich.".

Sportdirektor Michael Zorc hatte am Montag verkündet, dass der englische Nationalspieler auch in der kommenden Saison beim BVB spielen werde. Zudem erklärte Zorc, dass Sanchos Vertrag schon im vergangenen Sommer bis Juni 2023 verlängert worden sei.

Der 20-Jährige war zuletzt mit dem englischen Rekordmeister Manchester United in Verbindung gebracht worden. Dortmund forderte für Sancho eine Ablösesumme von 120 Millionen Euro.

(mit SID)

