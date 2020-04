Aktuell spielt Youssoufa Moukoko (15) bereits für die U19 des BVB, für die er in 20 U19-Bundesliga-West-Spielen auf 34 Tore und neun Assists kommt. In sieben Spielen der UEFA Youth League erzielte der in Nigeria geborene Stürmer mit deutschem Pass vier Treffer.

"Wir sind sehr froh über diese Entscheidung", wird Dortmunds Nachwuchskoordinator Lars Ricken vom "kicker" zitiert. Sie könne sofort und unmittelbar den Vereinen, aber auch den jungen Spielern in ihrer Entwicklung helfen", sagte Ricken weiter. Denn:

"Die Mehrheit der Klubs will jetzt jungen, herausragend talentierten Spielern in absoluten Ausnahmefällen die Möglichkeit geben, den nächsten Entwicklungsschritt machen zu können."

Youssoufa Moukoko darf ab Herbst Bundesliga spielen

Nach bisheriger Regelung hätte Moukoko bis August 2021 warten müssen. Die Regel besagt nun aber noch noch bis Saisonende, dass ein Spieler entweder das 18. Lebensjahr vollenden oder zumindest zum jüngeren A-Jugend-Jahrgang gehören muss, um für die Bundesliga spielberechtigt zu sein.

Die DFL ändert nun zur neuen Saison den entsprechenden Paragraph 14 Nr. 1 der "Lizenzordnung Spieler". Damit könnte Moukoko schon an seinem 16. Geburtstag - also am 20. November 2020 - auflaufen.

Laut "Bild" hatte sich der BVB schon vergangenen Dezember bei der Versicherung grünes Licht geholt, damit Moukoko am Training der Profis teilnehmen konnte - was bisher allerdings noch nicht der Fall war.

