Haaland war in der Winterpause für 20 Millionen Euro vom österreichischen Serienmeister in die Bundesliga gewechselt. Bei seinem Debüt für den BVB erzielte er nach seiner Einwechslung drei Treffer beim 5:3-Erfolg in Augsburg.

Den 19-Jährigen hätte Marsch gerne noch einige Zeit in Salzburg gesehen. Der Amerikaner sagte:

" Alles ist sehr schnell passiert. Letztlich ist er wohl etwas schneller weitergezogen, als wir das gerne gehabt hätten. "

Das könnte Dich auch interessieren: Als Ersatz für Boateng: Bayern buhlt offenbar um Leipzig-Verteidiger

(SID)