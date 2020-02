"Barça wollte mich erst einmal nur für die zweite Mannschaft haben", berichtete der junge Argentinier weiter.

Balerdi bereut seine Entscheidung aber nicht, vorerst bei den Boca Juniors geblieben zu sein:

" Das war der Verein, für den ich schon immer geschwärmt habe. Es ist also nichts daraus geworden, und ich habe es nie bereut, dass ich meine nächsten Schritte bei Boca machen durfte. "

Balerdi über Wechsel: "Nicht so einfach"

2019 wechselte er dann zu den Dortmundern. Für Balerdi musste der Bundesligist angeblich 15,5 Millionen Euro nach Argentinien überweisen. Der Innenverteidiger steht bis 2024 unter Vertrag. Zu seiner Situation beim BVB meinte Balerdi:

" Ich gebe jeden Tag 100 Prozent und arbeite für meine Chance. Es ist nicht so einfach, mit 19 Jahren aus Argentinien nach Dortmund zu gehen. "

In der Bundesliga kam der 21-Jährige erst einmal in dieser Saison zum Einsatz. Beim 5:0 gegen Fortuna Düsseldorf Mitte Dezember erhielt Balerdi zwölf Minuten Spielzeit. Der Argentinier durfte in dieser Spielzeit auch schon etwas Champions-League-Luft schnuppern.

Im Gruppenspiel bei Slavia Prag (2:1) stand er sieben Minuten auf dem Platz. Die meiste Zeit läuft Balerdi bisher allerdings noch für die zweite Mannschaft in der Regionalliga West auf (acht Spiele).

