Um den gebürtigen Kameruner vor dem großen Hype zu schützen, entschied der DFB in enger Absprache mit der Familie des Spielers und dem Verein Borussia Dortmund, Moukoko vorerst nicht mehr zu nominieren.

In den vergangenen fast drei Jahren machte der Youngster stattdessen für die diversen Junioren-Teams von Borussia Dortmund von sich reden. In der aktuellen Spielzeit erzielte Moukoko bisher unter anderem 29 Tore in 17 Spielen der U19-Bundesliga West. Ein Jahr zuvor hatte er in der U17 für die Rekordanzahl von 50 Saisontoren gesorgt.

"Passender Zeitpunkt" zur Rückkehr

"Wir möchten, dass die Besten für Deutschland spielen. Der Vergleich auf hohem internationalen Niveau bringt die Talente voran", sagte DFB-Juniorencheftrainer Meikel Schönweitz bei der "Bild" und fügte an:

" Bei Youssoufa Moukoko haben wir – in enger Abstimmung zwischen allen Beteiligten – lange auf eine Nominierung verzichtet. Nun sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass ein passender Zeitpunkt für den nächsten Entwicklungsschritt auf Nationalmannschaftsebene gekommen ist. "

Schon in wenigen Wochen wird Moukoko laut dem Bericht bei einem Trainingslehrgang in Herzogenaurach (1. bis 4. März) erwartet. Kurz darauf stehen dann für die U19 die EM-Qualifikationsspiele gegen Wales, Österreich und Serbien (25. bis 31. März) auf dem Programm. In diesen Begegnungen soll der 15-Jährige dann offenbar schon für den DFB auf Torejagd gehen.

Das könnte Dich auch interessieren: Vor Wechsel zum BVB: Hatte Haaland bereits einem anderen Klub zugesagt?