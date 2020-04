Seit Monaten wird über einen möglichen Wechsel von Borussia Dortmunds Shootingstar Erling Haaland zu Real Madrid spekuliert. Nun berichtet "Don Balon", dass ein Abschied des 19-Jährigen vom BVB in trockenen Tüchern sein soll. Demnach habe Real bereits eine verbindliche Übereinkunft mit dem Torjäger getroffen, dass dieser im Sommer 2021 zu den Königlichen stoßen wird.

Zu jenem Zeitpunkt greife im Vertrag des Norwegers angeblich eine Klausel, die es ihm erlaubt, den BVB für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 75 Millionen Euro zu verlassen. Von offizieller Seite her sei bislang noch nichts unterschrieben, da die FIFA Verhandlungen mit einem Spieler ohne die Zustimmung seines aktuellen Arbeitgebers verbietet, sollte eine Restvertragslaufzeit von mehr als einem halben Jahr bestehen.

Wie "Don Balon" weiter erfahren haben will, soll Dortmund darüber hinaus nicht abgeneigt gewesen sein, Erling Haaland bereits im kommenden Sommer in Richtung Madrid abzugeben. Im Gegenzug hätten die Verantwortlichen der Borussia jedoch eine Ablösesumme in Höhe von rund 90 Millionen Euro, die Dienste von Leihspieler Achraf Hakimi sowie Transferverhandlungen mit Real-Profi Mariano Díaz eingefordert.

Zorc: "Aktuell nicht oberste Priorität"

Die Real-Bosse sollen jenes Angebot jedoch dankend abgelehnt haben, da sie sich dem Bericht zufolge von Dortmund nicht "ausrauben" lassen wollten.

In Zeiten der Coronakrise sind etwaige Spekulationen allerdings mit großer Vorsicht zu genießen. Zumal BVB-Sportdirektor Michael Zorc erst kürzlich bei "Sport1" betonte: "Diese ganzen Themen haben aktuell nicht die oberste Priorität. Die beherrschenden Fragen, die uns momentan beschäftigen, sind eher: Wie geht es weiter? Wann spielen wir wieder?"

Haalands Vertrag beim BVB ist noch bis zum Sommer 2024 datiert. Einen vorzeitigen Abschied im kommenden Sommer hatte der Berater des 19-Jährigen, Mino Raiola, in der jüngeren Vergangenheit vehement ausgeschlossen.

