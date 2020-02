Der Franzose stand in dieser Saison zwar 19 Mal für den FC Bayern auf dem Platz, unter Flick, der Anfang November von Niko Kovac übernommen hatte, aber erst zwei Mal in der Startelf. In der Bundesliga kommt Tolisso daher auch nur auf 104 Einsatzminuten unter dem aktuellen Bayern-Trainer.

Meistens muss sich der 25-Jährige im Mittelfeld hinter Joshua Kimmich, Thiago, Leon Goretzka, Thomas Müller und Philippe Coutinho einreihen und kommt somit oft nicht über die Rolle des Einwechselspielers hinaus.

FC Bayern hofft wohl auf hohe Millionenablöse

Seit seinem Wechsel zu den Münchenern im Sommer 2017 für die damalige vereinsinterne Rekordsumme von 41,5 Millionen Euro fehlte Tolisso allerdings auch mehrfach wegen Verletzungen, darunter ein Kreuzbandriss im September 2018. Insgesamt 45 Spiele verpasste der Mittelfeldspieler verletzungsbedingt.

Sollte sich in den nächsten Monaten nichts an der Situation von Tolisso ändern, wollen die Münchener den 25-Jährigen nun aber offenbar verkaufen. Dadurch könnte beispielsweise auch ein Transfer von Kai Havertz wahrscheinlicher werden, da bei einem Abschied von Tolisso ein Platz im Mittelfeld frei wird.

Zudem dürften die Bayern einige Millionen bei einem Wechsel des Franzosen einnehmen (aktueller Marktwert: 40 Mio. Euro).

Das könnte Dich auch interessieren: Klinsmann bei der Hertha: Das Himmelfahrtskommando war er