Die wichtigsten Deals des Tages

Cedric Soares von Southampton zum FC Arsenal

von zum Francisco Trincão von Sporting Braga zum FC Barcelona

von zum Yannick Carrasco von Dalian Yifang zu Atlético Madrid

von zu Davie Selke von Hertha BSC zu Werder Bremen

Matheus Cunha von RB Leipzig zu Hertha BSC

Ricardo Rodríguez von AC Mailand zur PSV Eindhoven

von zur Stefan Ilsanker von RB Leipzig zu Eintracht Frankfurt

18:05 Uhr - Das Transferfenster ist geschlossen

Der Wechsel von Jacob Bruun Larsen ist anscheinend der letzte Bundesliga-Transfer in dieser Winter-Transferperiode. Denn seit 18 Uhr ist das Transferfenster in der Bundesliga offiziell geschlossen. Der Wechsel von Emre Can zum BVB, der schon so gut wie sicher schien, wurde bisher noch nicht vermeldet. Damit scheint der Transfer gescheitert. Ob er doch noch rechtzeitig zustande gekommen ist und einfach nur noch nicht verkündet wurde oder warum der Deal in letzter Sekunde gescheitert ist, erfahrt ihr auf Eurosport.de. Das gilt natürlich auch für alle weiteren hochkarätigen internationalen Transfers. Schließlich ist das Transferfenster in England noch bis 23:59 Uhr offen. Auf Eurosport.de verpasst ihr Nichts. Danke für euer heutiges Interesse und bis bald!

17:59 Uhr - Bruun Larsen geht nach Hoffenheim

Wenige Sekunden vor Ende des Transferfensters vermeldet Borussia Dortmund den Wechsel von Offensivmann Jacob Bruun Larsen zur TSG Hoffenheim. Laut "transfermarkt.de" zahlt die TSG neun Millionen Euro für den Dänen an die Borussia. Bruun Larsen unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2024.

TSG-Sportdirektor Alexander Rosen sagt über die Neuverpflichtung: "Jacob ist ein außerordentlich talentierter Offensivspieler, der flexibel auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden kann. Er ist extrem schnell, stark im Dribbling und torgefährlich." In Hoffenheim wird der 21-Jährige die Trikotnummer 7 tragen.

17:50 Uhr - Leipzig schnappt sich Angelino von ManCity

Kurz vor Ende des Transferfensters präsentiert RB Leipzig noch einen Neuzugang aus der Premier League. Die Sachsen leihen bis zum Sommer Angelino von Manchester City aus. Der spanische Defensivspieler ist gelernter linker Verteidiger und gehört seit 2013 zu den Citizens. Für eine Saison spielte er aber auch schon für PSV Eindhoven.

17:25 Uhr - Cavani-Wechsel vom Tisch

Lange Zeit wurde über einen Wechsel von Edinson Cavani am Deadline-Day spekuliert. Nun stellte PSG-Trainer Thomas Tuchel klar: der Uruguayer bleibt. "Es gibt schlimmere Situationen im Leben als bei PSG zu bleiben. Ich denke, dass er sich gut fühlen wird. Er muss Selbstvertrauen und Rhythmus wiederfinden", so der deutsche Coach.

17:15 Uhr - Hoffenheim verleiht Brenet

Die TSG 1899 Hoffenheim hat kurz vor dem Ende der Transferperiode Außenverteidiger Joshua Brenet zum niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim verliehen. Der 25-Jährige, der seit Sommer 2018 im Kraichgau spielt, kam in der Bundesliga in dieser Spielzeit zu keinem Einsatz.

"Wir haben gemeinsam mit Josh seine aktuelle sportliche Situation, die für ihn sicher nicht befriedigend ist, erörtert. Dabei kamen wir zusammen zu dem Entschluss, dass eine Leihe in sein Heimatland aktuell die beste Möglichkeit wäre, wieder mehr Spielpraxis zu sammeln“, sagt Alexander Rosen, Direktor Profifußball bei der TSG, auf der Vereinsseite.

17:00 Uhr - Die Ruhe vor dem Sturm

Eine Stunde noch, dann schließt sich in Deutschland das Transferfenster. Aktuell geht es ruhig zu. Aber in den finalen 60 Minuten sind noch einige Deals zu erwarten.

16:36 Uhr - Ribéry-Klub schlägt gleich dreifach zu

Die AC Florenz hat gleich drei neue Spieler verpflichtet. Der Klub vom ehemaligen Bayern-Star Franck Ribéry sicherte sich die Dienste von Alfred Duncan (Sassuolo Calcio), Christian Kouamé (CFC Genua) und Igor (SPAL Ferrara).

16:30 Uhr - Honda mit Pokémon-Game-Boy-Animation vorgestellt

Keisuke Honda geht ab sofort für den brasilianischen Klub Botafogo FR auf Torejagd. Der ehemalige japanische Nationalspieler war zuletzt in Australien bei Melbourne Victory aktiv. Zuvor spielte Honda unter anderem für den AC Mailand und ZSKA Moskau. Botafogo hieß den 33-Jährigen kreativ willkommen:

16:23 Uhr - KSC holt tunesischen Nationalspieler

Änis Ben-Hatira wechselt auf Leihbasis zum Karlsruher SC. Das gaben die Badener auf ihrer Homepage bekannt. Der tunesische Nationalspieler und ehemalige Hamburger war zuletzt in Ungarn bei Honvéd Budapest aktiv.

"Es war mein großes Ziel nach Deutschland zurückzukehren. Ich bin froh und dankbar für die Chance hier beim KSC", so Ben-Hatira auf der Karlsruher Vereinshomepage.

16:18 Uhr - Ehemaliger Ingolstädter wechselt nach Istanbul

Der ehemalige Ingolstädter Bundesligaprofi Florent Hadergjonaj wechselt in die Türkei. Der 25-Jährige wird von seinem Verein Huddersfield Town bis zum Sommer an den türkischen Erstligisten Kasimpasa Istanbul ausgeliehen. Das gaben die "Terriers" auf Twitter bekannt.

16:08 Uhr - Köln verleiht Koziello

Der 1. FC Köln verleiht Vincent Koziello in seine französische Heimat. Der 24-Jährige wird bis zum Sommer für Zweitligist FC Paris auslaufen. Das gab der Bundesliga-Aufsteiger auf "Twitter" bekannt.

"Vince hat in Paris aktuell größere Chancen, zu spielen als bei uns. Das wünschen wir ihm und natürlich viel Erfolg", sagte FC-Geschäftsführer Horst Heldt.

15:58 Uhr - Giroud bleibt wohl bei Chelsea

Der FC Chelsea wird kurz vor der Transfer-Deadline nicht mehr aktiv werden. Das bestätigte Blues-Trainer Frank Lampard auf der Pressekonferenz vor dem Premiere-League-Spiel bei Leicester City. Somit wird wohl auch Stürmer Olivier Giroud, über den es zuletzt viele Wechselgerüchte gab, an der Stamford Bridge bleiben.

15:49 Uhr - Frankfurt holt Ilsanker aus Leipzig

Eintracht Frankfurt hat Stefan Ilsanker von RB Leipzig verpflichtet. Die Hessen sicherten sich die Dienste des österreichischen Nationalspielers bis 2022. Trainer Adi Hütter kennt Ilsanker noch aus gemeinsamen Zeiten bei Red Bull Salzburg.

"Mit Stefan Ilsanker haben wir einen erfahrenen und bundesligaerprobten Spieler für uns gewinnen können. Vor allem ist er ein Spieler, der der Mannschaft sofort weiterhelfen kann und uns zu mehr Flexibilität verhilft", wird Sportvorstand Fredi Bobic auf der Vereinshomepage zitiert.

15:45 Uhr - Mainz verlängert mit Zentner

Der FSV Mainz 05 hat einen Tag vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Bayern München mit Torhüter Robin Zentner verlängert. Der 25-Jährige unterschrieb bei den 05ern bis 2023.

15:41 Uhr - Eindhoven holt Rodríguez

Die PSV Eindhoven hat die Verpflichtung von Ricardo Rodríguez offiziell vermeldet. Der ehemalige Wolfsburger wechselt auf Leihbasis bis Saisonende vom AC Mailand zu den Niederländern.

15:07 Uhr - Hertha verpflichtet Cunha von Leipzig

Aber die Hertha hat direkt Ersatz gefunden - und der kommt von RB Leipzig. Matheus Cunha schließt sich Klinsmann und der Alten Dame an. Rund 15 Millionen Euro sollen von der Spree nach Leipzig geflossen sein. Der Vertrag des Brasilianers soll bis 2024 laufen.

15:02 Uhr - Offiziell! Selke zurück nach Bremen

Davie Selke verabschiedet sich von Hertha BSC und wechselt zunächst für 1,5 Jahre per Leihe zurück zu Werder Bremen, wo er bereits zwischen 2013-2015 spielte. Die Bremer besitzen zusätzlich eine Kaufoption, die nach Abschluss der Leihe greift.

14:55 Uhr - Joveljic wechselt nach Anderlecht

Das war ein kurzes Intermezzo bei Eintracht Frankfurt. Der Nachfolger von Luka Jovic am Main, Dejan Joveljic, verlässt die Eintracht nach nur einem halben Jahr wieder in Richtung Anderlecht.

14:50 Uhr - Offiziell: Koch-Deal kommt nicht zustande

Jetzt hat es auch Sportdirektor Krösche von RB Leipzig bestätigt: Robin Koch Wechsel in der Wintertransferperiode nicht nach Sachsen. Christian Streich hatte am Vormittag bereits betont, den Innenverteidiger nicht abzugeben.

14:46 Uhr - ManUnited schlägt zu

Nach einem Stürmer sucht man fieberhaft, einen Torhüter verpflichtet man. Die Red Devils verstärken sich mit dem 20-jährigen Nachwuchs-Keeper Nathan Bishop von Southend United. Über die Transfermodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

14:38 Uhr - Jastrzembski wechselt nach Paderborn

Dennis Jastrzembski wird der vierte Neuzugang des SC Paderborn in der Winterpause. Vor dem Linksaußen, der von Hertha BSC nach Ost-Westfalen wechselt, unterzeichneten schon Antony Evans, Samúel Fridjónsson und Dennis Srbeny Verträge beim abstiegsbedrohten Bundesligisten.

14:28 Uhr - ManUtd erkundigt sich nach Ings

Wie der "Telegraph" berichtet, sind die Red Devils bei der Suche nach einem neuen Stürmer nun bei Danny Ings hängengeblieben. Der Star des FC Southampton könnte United durchaus weiterhelfen, allerdings haben die Saints keine Lust, ihren Knipser abzugeben, heißt es im "Telegraph".

14:22 Uhr - Can, Selke, Tapsoba

Gerade haben die Mannschafts-Ärzte der Bundesligisten in den Krankenhäusern der Republik einiges zu tun. Laut "Bild" befindet sich auch Davie Selke in Bremen aktuell beim Medizincheck. Emre Can in Dortmund und Edmond Tapsoba in Leverkusen tun dasselbe.

13:58 Uhr - Boateng nach Istanbul?

Kevin-Prince Boateng könnte den AC Florenz nach nur einem halben Jahr bereits wieder verlassen. Laut "Sky Italia" steht der gebürtige Berliner vor einer Leihe zu Besiktas Istanbul. Das Leihgeschäft soll zunächst bis zum Sommer laufen, anschließend besitzen die Türken eine Kaufoption.

13:52 Uhr - Tapsoba zum Medizincheck in Leverkusen

Edmond Tapsoba ist in Leverkusen zum Medizincheck eingetroffen. Der Verteidiger wechselt aus Portugal von Vitoria Guimarães zur "Werkself". Die Ablösesumme für den Nationalspieler aus Burkina Faso soll etwa bei 16 Millionen Euro liegen.

13:36 Uhr - Atlético holt Carrasco zurück

Atlético Madrid hat Yannick Carrasco von Dalian Yifang zurück in die spanische Hauptstadt geholt. Der belgische Nationalspieler, der bereits zwischen 2015 und 2018 für die "Rojiblancos" auflief, wird bis Saisonende ausgeliehen.

13:05 Uhr - Ochs verlässt Hoffenheim

Philipp Ochs verlässt die TSG 1899 Hoffenheim nach gut zehn Jahren. Der 22-Jährige schließt sich Zweitligist Hannover 96 an.

13:01 - Werder verschiebt Training

Der SV Werder Bremen hat sein Abschlusstraining auf 15 Uhr verschoben. Warum nur?

#Selke

12:51 Uhr - Barça holt Youngster aus Portugal

Der FC Barcelona hat Francisco Trincão von Sporting Braga verpflichtet. Den 20-Jährigen lassen sich die Katalanen satte 31 Millionen Euro kosten. Der Rechtsaußen bekommt zudem eine Ausstiegsklausel von 500 Millionen Euro. Junge, Junge.

12:32 Uhr - Aktuelles Mittagsloch

Die Sportdirektoren sind zu Tisch. Aktuell gibt es nichts zu verkünden. Wir warten gespannt auf die Bestätigungen aus Leverkusen (Tapsoba), Dortmund (Can) und Bremen (Selke).

12:20 Uhr - Streich verhindert wohl Koch-Wechsel nach Leipzig

Die "Bild" berichtet, dass Freiburg-Coach Christian Streich einem Wechsel von Robin Koch zu RB Leipzig einen Riegel vorgeschoben hat. Der Grund sei, dass man im Breisgau auf die Schnelle keinen adäquaten Ersatz bekommen könne. Auch die Ablöse ist wohl ein Problem. 20 Millionen Euro fordert der Sportclub, nicht mehr als 15 Millionen bietet RB.

12:00 Uhr - Can in Düsseldorf gesichtet

Laut diesem Twitter-User befindet sich Emre Can bereits in Düsseldorf. Laut "Sky" ist der Nationalspieler sogar schon am Krankenhaus angekommen.

11:37 Uhr - Arsenal verpflichtet Soares

Der FC Arsenal hat Cedric Soares vom FC Southampton verpflichtet. Der Verteidiger wird zunächst bis Saisonende ausgeliehen.

11:25 Uhr - Ingolstadt gewinnt Deadline Day

11:20 Uhr - City und Barça buhlen um Brasilien-Talent

Yan Cuoto heißt der 17-Jährige hinter dem der FC Barcelona und auch Manchester City her sein soll. Coritiba FC soll rund 15 Millionen Euro für den Rechtsverteidiger fordern. Laut "Sky UK" hat City im Weben um den Youngster die Nase vorn.

11:04 Uhr - Joveljics Zeit in Frankfurt schon vorbei?

Bisher konnte sich Dejan Joveljic bei der SGE nicht durchsetzen, weshalb der 20-Jährige noch im Winter verliehen werden könnte. "Het Laatste Nieuws" berichtet vom RSC Anderlecht als möglicher Abnehmer.

10:55 Uhr - Bruun Larsen nach Hoffenheim?

Dass Jacob Bruun Larsen den BVB aufgrund seiner Reservistenrolle verlassen will, ist kein Geheimnis. Wie der "kicker" schreibt, soll die TSG 1899 Hoffenheim Interesse am Dänen haben. Derzeit sollen sich beide Vereine in Verhandlungen befinden.

10:51 Uhr - Holt Atlético Carrasco zurück?

Laut der spanischen "Marca" will Atlético Madrid Yannick Carrasco zurückholen. Der Belgier steht noch bis 2022 beim chinesischen Klub Dalian Yifang unter Vertrag, könnte dem Bericht zufolge aber per Leihe zurück nach Madrid kommen.

10:37 Uhr - Bale vor Rückkehr zu Tottenham

Nach dem Abgang von Christian Eriksen könnte Gareth Bale zurück nach Nord-London wechseln. Laut "The Times" ist das Gehalt des Real-Spielers das große Problem. Der Waliser verdient rund 500.000 Pfund pro Woche in der spanischen Hauptstadt. Dennoch sind die Spurs zuversichtlich, den verlorenen Sohn zurückzuholen. Der Deal soll noch heute über die Bühne gehen. Hier geht's zur ganzen News.

10:27 Uhr - Auch Selke-Deal laut "Sky" fix

Der TV-Sender nennt bereits Vertragsdetails des Selke-Deals. Die Ablösesumme soll über zehn Millionen Euro betragen, der Vertrag bis 2024 laufen. Bereits zwischen 2013 und 2015 kickte der Stürmer für Grün-Weiß.

10:20 Uhr - Tapsoba-Deal laut "Sky" durch

Wie "Sky" berichtet, soll der Deal zwischen Bayer Leverkusen und dem portugiesischen Talent Edmond Tapsoba in trockenen Tüchern sein. Noch steht die Bestätigung der Werkself aber aus. Wir bleiben dran.

10:12 Uhr - Leverkusen holt U17-Nationalspieler

Bayer Leverkusen verstärkt sich mit einem der größten Talente Deutschlands. Florian Wirtz wechselt die Rhein-Seite und setzt seine Entwicklung bei der Werkself fort.

10:00 Uhr - Was geht zwischen Inter und Giroud?

Nach dem Transfer von Christian Eriksen will Inter Mailand weiter ausrüsten und hinterlegt laut "Sky UK" ein weiteres Angebot für Olivier Giroud beim FC Chelsea. Der Stürmer und seine Frau fühlen sich allerdings in London sehr wohl und können sich auch einen Wechsel zu Tottenham Hotspur vorstellen.

09:50 Uhr - Was passiert mit Selke und Kalou?

Die beiden Stürmer Salomon Kalou und Davie Selke könnten Hertha BSC noch verlassen. Wie "Sky" berichtet, könnte es Selke zurück an die Weser zu Werder Bremen ziehen. Bei Kalou soll West Ham United Interesse hinterlegt haben. Auch einige MLS-Klubs sollen ihre Fühler bereits ausgestreckt haben.

09:40 Uhr - Leverkusen vor Verpflichtung von Tapsoba

Laut "kicker", steht Edmond Tapsoba kurz vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen. Der Innenverteidiger befindet sich demnach bereits zum Medizincheck am Rhein. Der 20-Jährige von Vitoria Guimaraes soll anschließend einen Vertrag bis 2025 unterschreiben.

09:32 Uhr - HSV schnappt sich Onana

Der HSV hat Amadou Onana von der TSG 1899 Hoffenheim verpflichtet. Der 18-jährige Belgier kommt ablösefrei aus dem Kraichgau und unterschreibt an der Elbe einen Vertrag bis 2024. Wir freuen uns sehr, dass Amadou sich frühzeitig für den HSV entschieden hat, denn er ist ein internationales Top-Talent, das im Mittelfeld alle Positionen spielen kann und großes Entwicklungspotenzial besitzt", so HSV-Sportdirektor Michael Mutzel.

09:23 Uhr - ManUtd sucht neuen Stürmer

Wechselt Edinson Cavani von PSG nach Manchester? In Paris ist der Uruguayer nicht mehr glücklich, weshalb er seinen Abgang forciert. Zuletzt war neben den Red Devils auch Atlético Madrid interessiert, eine Einigung schon für diesen Winter gab es aber nicht. Das könnte die Chance für United sein, die schon in der Vergangenheit an Cavani interessiert waren.

09:16 Uhr - Sancho-Nachfolger schon im Winter?

Auch für einen bevorstehenden Abgang von Jadon Sancho, der dem BVB im Sommer den Rücken kehren könnte, muss sich der BVB rüsten. Die portugiesische "A Bola" berichtet, dass Dortmund Pedrinho von Corinthians Sao Paulo auf dem Zettel hat. Der 21-Jährige Rechtsaußen wird allerdings auch von Benfica Lissabon umworben. Ein Angebot über 25 Millionen Euro des portugiesischen Traditionsklubs soll Corinthians jedoch abgelehnt haben. Dem Vernehmen nach sollen die Brasilianer 30 Millionen Euro fordern

09:13 Uhr - Medizincheck für Can terminiert

Laut Informationen von "Sky" ist der obgligatorische Medizincheck von Emre Can beim BVB für Freitagmorgen angesetzt. Anschließend soll der Nationalspieler zunächst einen Leih-Vertrag bis zum Sommer unterschrieben, der eine anschließende Kaufpflicht von 26-30 Millionen Euro beinhaltet. Es dürfte also bald Vollzug gemeldet werden.

09:10 Uhr - Transferschluss: Wo bis wann?

Bundesliga (Deutschland): 18 Uhr

Premier League (England): 31.1.2020 - 23:59 Uhr

Serie A (Italien): 31.1.2020 - 23:59 Uhr

La Liga (Spanien): 31.1.2020 - 23:59 Uhr

Ligue 1 (Frankreich): 31.1.2020 - 23:59 Uhr

09:00 Uhr - Herzlich Willkommen

Guten Morgen zusammen. Heute geht es fast schon traditionell noch einmal zur Sache. Die Telefonleitungen der Sportdirektoren weltweit werden glühen, letzte Verhandlungen werden abgeschlossen. Die Vereine hoffen auf den einen Last-Minute-Coup, um das Ruder in Liga und/oder Pokal noch herumzureißen. Marc Hlusiak hält Euch hier immer auf dem Stand. Los geht's.

