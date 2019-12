Auf der offiziellen Homepage der Münchner lobte Sportdirektor Hasan Salihamidzic die Entwicklung des defensiven Mittelfeldspielers, dessen ursprünglicher Vertrag bis 2021 ging: "Adrian durfte in den vergangenen eineinhalb Jahren in der 2. Bundesliga viel Spielpraxis sammeln und konnte dadurch große Fortschritte in seiner Entwicklung machen."

Das, so Salihamidzic weiter, sei der Grund gewesen, mit Fein zu verlängern:

" Wir sind von seinem Potenzial überzeugt und haben ihn deshalb längerfristig an den FC Bayern gebunden. "

Aus der zweiten Mannschaft des FCB wurde Fein im Sommer 2018 zu Jahn Regensburg verliehen, die Saison darauf an den HSV. Dort mauserte sich der gebürtige Münchner zum heimlichen Leader.

19 von 20 Spielen bestritt der U21-Nationalspieler bei den Hanseaten von Beginn an und hat maßgeblichen Anteil an dem zweiten Tabellenplatz der Norddeutschen. Der Youngster blickt aber nach vorne und freut sich auf die Rückkehr zu den Bayern:

" Ich bin in München geboren und habe beim FC Bayern viele Jahre meiner Jugend verbracht. Umso glücklicher bin ich, dass ich jetzt die Chance bekommen habe, meinen Vertrag zu verlängern. Die Zeit beim Hamburger SV ist sehr wichtig für mich. Ich kann Spielpraxis sammeln und mich weiterentwickeln. "

Das könnte Dich auch interessieren: "Wir sind uns einig": Xhaka vor Wechsel nach Deutschland