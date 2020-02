Dortmund habe sich dem Blatt zufolge "mindestens perspektivisch nach möglichen Alternativen" umgesehen und der Österreicher soll eine Option sein. Auch die "Bild" spekuliert über ein BVB-Interesse am Trainer von Eintracht Frankfurt.

Ausgerechnet heute Abend (20:30 Uhr im Liveticker bei Eurosport) treffen die beiden Klubs in der Bundesliga aufeinander. Doch laut "kicker" ist die Partie noch "kein Endspiel" für Favre.

Der Job des Schweizers sei laut dem Fachmagazin erst in Gefahr, wenn der BVB die Qualifikation zur Champions League verpassen sollte. Dann wäre Favres Zeit in Dortmund vermutlich zu Ende.

Hütter-Vertrag offenbar mit Ausstiegsklausel

Ein möglicher Nachfolger wäre einem Bericht der "WAZ" zufolge Adi Hütter. Der 50-Jährige könnte zum Thema werden, wenn sich die BVB-Bosse von Favre trennen. Und laut "Bild" sei eine Entlassung in Dortmund kein Tabu-Thema mehr.

Der Schweizer trainiert den BVB seit 2018 und hat noch einen Vertrag bis 30. Juni 2021. Auch Hütters Arbeitspapier bei den Hessen läuft noch bis 2021 und soll eine Ausstiegsklausel beinhalten.

Hütter kam als Nachfolger für Niko Kovac, der 2018 den FC Bayern übernommen hatte, zur Eintracht. Zuvor war er Trainer in der Schweiz bei Young Boys Bern. In der vergangenen Saison erreichte er mit Frankfurt das Europa-League-Halbfinale und konnte seine Mannschaft nach der Winterpause auch in der Bundesliga wieder stabilisieren.

Die aktuelle Saison bei Borussia Dortmund wird neben Erfolgen auch von häufigen Rückschlägen, vielen Gegentreffern und immer wiederkehrender Kritik an Favre gekennzeichnet. Der BVB liegt aktuell in der Bundesliga punktgleich mit Borussia Mönchengladbach auf dem dritten Tabellenplatz, Eintracht Frankfurt ist Neunter.

