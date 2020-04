Erling Haaland gehört zu den gefragtesten Jungstars in Europa. Ex-Stürmer Christian Vieri ist sich daher sicher, dass der 19-Jährige von Borussia Dortmund schon in wenigen Jahren zu einem Top-Klub wechseln wird. "In ein paar Jahren wird er für 200 Millionen Euro zu einem großen Team gehen, vielleicht sogar für 300 Millionen Euro", erklärte der Italiener im Gespräch mit dem "Corriere della Sera".

Erst im Winter kam Haaland für die vertraglich festgelegte Ablöse von 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zum BVB. Seither erzielte der Youngster wettbewerbsübergreifend in elf Spielen schon zwölf Tore.

Die Entscheidung von Haaland nach Dortmund zu gehen, ist für Vieri im Moment genau richtig. "Haaland ist der stärkste Stürmer und tat gut daran, sich für Borussia Dortmund zu entscheiden. Das ist der beste Klub, um sein Talent zu verbessern", erklärte der 46-Jährige.

Real und United weiter interessiert

Sollte Vieri mit seiner Prognose Recht behalten, könnte der BVB-Torjäger zu einem der teuersten Transfers aller Zeiten werden. Aktuell hält noch Neymar mit seinem Wechsel 2017 zu PSG den Weltrekord (222 Millionen Euro).

Obwohl der Vertrag des jungen Norwegers in Dortmund bis 2024 läuft, haben mehrere Vereine weiterhin Interesse. Allen voran die Verantwortlichen von Real Madrid sehen in Haaland offenbar ihren nächsten Top-Stürmer. Karim Benzema (Vertrag bis 2022) steuert mit seinen 32 Jahren vermutlich auf seine letzten Jahre in Madrid zu.

Auch Manchester United soll das BVB-Talent angeblich weiter im Visier haben. Im Vertrag des Norwegers soll es eine festgeschriebene Ablösesumme geben, die laut "Sport Bild" bei 75 Millionen Euro liegt. Diese Klausel greife allerdings nicht schon in diesem Sommer.

