In dem Video stellt Alphonso Davies eine Täterbeschreibung nach. Dabei zeigt sich Alphonso Davies als verschiedene Personen, die jeweils Zeilen des Songs "I want it that way" zum Besten geben und dabei eine Nummer vor ihrer Brust halten.

Dabei zeigt der Kanadier, dass er kein schlechter Sänger ist. Das lustige Video hat inzwischen schon über 9.000 Likes. Es ist davon auszugehen, dass es schon bald deutlich mehr sein werden.

Bereits zuvor hatte Davies seinen Humor auf den Sozialen Medien gezeigt und den Jubel der großen Fußball-Stars nachgemacht:

Zu seinem Einstand beim FC Bayern musste der 19-Jährige standesgemäß ein Ständchen singen. Er entschied sich für "I will always love you" von Whitney Houston und hatte schon damals die Lacher seiner Mitspieler und Fans auf seiner Seite.

