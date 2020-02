Die Jagd ist nicht nur eröffnet, sie ist bereits in vollem Gange.

Gerade einmal drei Spieltage hat Borussia Dortmund in der Rückrunde der Bundesliga benötigt, um sich mit Gebrüll im Kampf um die deutsche Meisterschaft zurückzumelden.

Erstmals seit sieben Jahren ist der BVB wieder mit neun Punkten in die zweite Saisonhälfte gestartet – und das in einer Art und Weise, die nach der holprigen, von Rückschlägen gepflasterten Hinrunde wohl nur die wenigsten erwartet hätten.

Ende November steckten die Westfalen noch in einer handfesten Ergebniskrise, nun stellen sie mit 15 Toren die mit Abstand heißeste Offensive der Liga und sind nur noch drei Punkte von der Tabellenspitze entfernt. Der Wind in Dortmund hat sich gedreht.

Verständlicherweise bestimmt der märchenhafte Einstand von Super-Youngster Erling Haaland die mediale Berichterstattung, doch der Norweger ist bei Weitem nicht der einzige BVB-Profi, der zum Start der Rückrunde auftrumpft.

Jadon Sancho

"Er ist für mich ein Phänomen", lobte Sportdirektor Michael Zorc den 19-jährigen Jadon Sancho gegenüber der "WAZ" nach seiner nächsten Gala-Vorstellung beim 5:0 gegen Union Berlin.

" Es ist einfach Wahnsinn, was der Junge abliefert. "

Die Aussage trifft es auf den Punkt. Wieder ein Tor, wieder eine Vorlage. Für Sancho, der sich in bestechender Form befindet, mittlerweile "business as usual".

Seitdem ihn Trainer Lucien Favre nach einem desaströsen Auftritt in München Anfang November bereits in der 36. Minute zum Duschen geschickt hatte, sammelte Sancho unglaubliche 16 Scorer-Punkte (neun Tore, sieben Vorlagen) in neun Spielen.

Insgesamt sind es in der laufenden Bundesliga-Saison damit bereits 25 (zwölf Treffer, 13 Assists). Nicht nur national ein absoluter Top-Wert: Kein weiterer Spieler hat in den fünf europäischen Top-Ligen in dieser Saison zweistellig getroffen und vorgelegt.

Auch interessant: Da staunen sogar die Chefs: Dortmunds Turbo-Teenager starten durch

Selbst der sonst so bescheidene Favre kam auf der Pressekonferenz am Montag aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus:

" Er ist gut in jedem System. Er kann sowohl im 4-3-3 und 4-2-3-1 spielen und stellt sich auch auf andere Systeme gut ein. Er kann nicht nur auf dem Flügel spielen, auch die falsche Nummer zehn, innen, außen. Er kann sehr viel. "

Wäre das Narrativ um Haaland nicht so schön, Sancho wäre wohl der schwarz-gelbe Spieler der Stunde.

Aktuell in bestechender Form: Jadon SanchoGetty Images

Axel Witsel

Optisch sieht Axel Witsel mit seiner Maske zwar noch nicht ganz wie der Alte aus, auf dem Platz hat der Belgier nach seiner Rückkehr jedoch keine Zeit zur Wiedereingewöhnung gebraucht.

Sowohl beim FC Augsburg (94 % Passquote), als auch gegen Köln (96 %) und Union (97 %) glänzte Witsel gewohnt als Ballverteiler und Stabilisator und war fast nicht vom Ball zu trennen.

Wer sich nach seiner einmonatigen Verletzungspause nach einem Treppensturz in den eigenen vier Wänden Sorgen gemacht hat, den belehrte der 31-Jährige innerhalb kürzester Zeit eines Besseren.

Die Chemie mit Nebenmann Julian Brandt stimmt und auch seinen Offensivdrang hat Witsel sofort wiedergefunden. Sein Treffer zum 4:0 gegen Union war bereits sein vierter in dieser Saison. Damit hat er bereits jetzt so viele auf dem Konto, wie in der gesamten vergangenen Spielzeit.

Erzielte gegen Union Berlin seinen vierten Saisontreffer: Axel WitselGetty Images

Erling Haaland

Auch wenn über Haaland in seinem ersten Monat in Dortmund wohl schon alles geschrieben wurde, darf er in dieser Auslistung natürlich nicht fehlen.

Der Norweger ist der erste Spieler der Bundesliga-Geschichte, der in seinen ersten drei Spielen sieben Tore erzielt hat. Und das mit nur 19 Jahren! Haaland brauchte dafür gerade einmal 136 Minuten und acht Torschüsse. Natürlich wird er diese Ausnahmewerte nicht auf Dauer halten können, minder beeindruckend sind sie deshalb aber nicht.

Einen besseren Einstand des 20-Millionen-Mannes hätten sich die Verantwortlichen des BVB nicht erträumen können. Zumal Haaland gerade einmal drei Wochen gemeinsam mit dem Team trainiert hat und die Abläufe des Kombinationsspiels erst noch richtig verinnerlichen muss.

Video - Favre lobt Haaland: "Man darf nicht vergessen, dass er erst 19 ist" 00:52

"Für die Mannschaft hat Haaland schon viel gezeigt. Man darf nicht vergessen, dass er erst 19 Jahre alt ist", zeigte sich Favre am Montag einmal mehr begeistert:

" Er hat noch mehr Potenzial und will immer arbeiten. Wenn er im Training ein Tor nicht macht, ist er unzufrieden. "

Eine Arbeitseinstellung, die er definitiv beibehalten sollte.

Sieben Tore in 136 Minute: Erling HaalandGetty Images

Raphaël Guerreiro

Auch Raphaël Guerreiros Leistungen in der Rückrunde gingen im Haaland-Hype etwas unter. Sowohl gegen Union (123) als auch gegen Köln (105) hatte der Portugiese die meisten Ballkontakte aller Akteure auf dem Feld, beackerte den linken Flügel gemeinsam mit Sancho quasi im Minutentakt.

Das System mit Dreierkette und einer zusätzlichen Absicherung im Rücken taugt Guerreiro sichtlich und lässt seine Stärken in der Vorwärtsbewegung noch deutlicher zum Vorschein kommen.

Das Ergebnis: Ein Treffer und zwei Vorlagen in den vergangenen beiden Partien. Genauso viele, wie in seinen 13 Einsätzen in der Bundesliga zuvor.

Doch damit nicht genug. Auch defensiv war Guerreiro in der Rückrunde immer auf der Höhe. 30 eroberte Bälle seit der Winterpause sind Spitzenwert im BVB-Dress.

Zwar wird Guerreiro in der Defensive von den kommenden Gegnern deutlich häufiger gefordert werden, bislang präsentiert er sich auf der linken Außenbahn jedoch tadellos.

BVB-Motor auf links: Raphael GuerreiroGetty Images

Julian Brandt

Der Stern von Julian Brandt ging nicht erst mit Beginn der Rückrunde auf. Bereits im Dezember zeigte der 23-Jährige, der von Favre in der Not in die Zentrale beordert wurde, extrem starke Leistungen.

Mittlerweile ist Brandt aus dieser Rolle nicht mehr wegzudenken. Sowohl in Augsburg (12) als auch gegen Union (12) war der deutsche Nationalspieler fleißigster Zweikämpfer bei den Westfalen. Bemerkenswert, ist der Ex-Leverkusener doch eher in Offensive zuhause.

Gegen die Eisernen war Brandt neben Sancho bester Borusse, agierte immer wieder als Bindeglied zwischen Defensive und Angriff und scheute sich dabei auch nicht, die riskanten Pässe in die Schnittstellen zu spielen.

Zum ersten Mal seit seinem Wechsel im vergangenen Sommer bereitete er im BVB-Dress zwei Treffer in einer Partie vor. Macht Brandt so weiter, wird er den Westfalen noch viel Freude in der Rückrunde bereiten.

Das könnte Dich auch interessieren: Fußball wie Facebook: Der Platzverweis für Pléa ist völlig richtig!