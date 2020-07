Wissam Ben Yedder, der eine hervorragende Saison bei der AS Monaco spielte, soll ins Visier des FC Bayern München geraten sein. Das berichtet die französische Lokalzeitung "Nice Matin", die konkret von einem Münchner "Interesse" am 29-jährigen Angreifer schreibt. Der französische Nationalspieler steht allerdings noch bis 2024 beim Klub von Neu-Trainer Niko Kovac unter Vertrag und wäre kostspielig.

Der Profi-Kader der AS Monaco befindet sich derzeit in der Saisonvorbereitung in Polen. Darunter auch Wissam Ben Yedder, der im vergangenen Sommer nach drei Jahren in Sevilla für 40 Millionen Euro in seine französische Heimat zurückgekehrt war.

In der abgebrochenen Ligue 1-Saison lieferte der 29 Jahre alte Stürmer prompt ab und wurde mit 18 Treffern, neben Kylian Mbappé, Torschützenkönig in der Ligue 1.

Ben Yedder hat noch Vertrag bis 2024

Der achtmalige Nationalspieler, steht noch bis Juni 2024 in Monaco unter Vertrag. Falls es zu einem Verkauf des französischen Torjägers käme, würde der Klub von Ex-Bayern-Coach Niko Kovac diesen Betrag gerne wieder reinholen, wie zuletzt die "L’Équipe" berichtete.

Der 1,70 Meter große Yedder, der am liebsten im Sturmzentrum spielt, ist technisch versiert und stark im Abschluss.

In Frankreich wurde diese Woche schon über Edinson Cavani als möglicher Lewandowski-Ersatz spekuliert.

Eurosport-Check: Mit Alles-Spieler Robert Lewandowski (31) und Kronprinz Josua Zirkzee (19) ist Bayern auf der Mittelstürmerposition derzeit eigentlich gut aufgestellt, der Transfer eines weiteren Stürmers hat demnach alles andere als Priorität. Mittelfristig müssen sich die Bayern sich über einen potenten Lewandowski-Nachfolger Gedanken machen - Ben Yedder erfüllt dieses Kriterium mit 29 Jahren eher nicht.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 10 Prozent

