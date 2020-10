"Es gibt Transfers, die an den Punkt kommen, an dem man sagen muss: Wir sind ab sofort draußen", sagte Salihamidzic der "Sport Bild" und ergänzte: "Umso wichtiger ist es, dass man Alternativen bzw. alternative Wege von Anfang an mitdenkt."

Mit sogenannten "Schattenteams" plane der Bosnier die Alternativen , sollte ein Transfer nicht klappen. In diesem Fall hießen die Alternativen Douglas Costa und Bouna Sarr. Auf die Frage, ob Flick mit den Verstärkungen zufrieden sei, antwortete Flick auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel gegen Düren: "Zufrieden mit den neuen Spielern ist man als Trainer erst dann, wenn sie zu 100 Prozent ihre Leistung abrufen. Da fragen Sie mich mal in zwei oder drei Monaten."

Auch auf mögliche Streitigkeiten mit Salihamidzic im Zuge der Transferplanungen angesprochen, ließ Flick zumindest ein wenig durchblicken. "Es sind Dinge, die immer wieder mal passieren", erklärte Flick und betonte erneut: "Ich habe vorhin gesagt: Ich bin dann zufrieden mit den Neuen, wenn sie 100 Prozent das rausholen, was in ihnen steckt."

Flick betonte es so oft, dass es schon fast gezwungen wirkte. Als müsste er sich selbst davon überzeugen. "Ich bin happy. Das habe ich am Sonntag beim Hertha-Spiel schon gesagt, dass ich froh bin, wenn die Transferperiode zu Ende ist. Das ist jetzt so. Also bin ich da einen Tick weiter. Also, ich bin happy", erklärte er zum Ende und schob noch nach "Alles andere ist Vergangenheit und ist nix für Ihre Ohren."