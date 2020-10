"Wir haben es [die Länderspielpause; Anm. d. Red.] auch einfach auch genutzt, um den Kopf freizubekommen, ihnen auch bewusst die Zeit gegeben, um runterzufahren. Also erwarte ich von ihnen natürlich, dass sie in den nächsten Wochen besonders die Akkus aufgeladen haben", forderte Flick im Gegenzug.

Von der Verletzungsfront gibt es ebenfalls Neuigkeiten. Chris Richards wird sowohl im Pokal als auch in der Liga fehlen. "Er hat Probleme mit der Wadenmuskulatur gehabt", berichtete Flick. Dagegen gibt es Entwarnung bei Robert Lewandowski, der sich im Spiel der Polen gegen Italien vertreten hatte. "Bei Robert ist es so, dass ich mit ihm telefoniert habe, er aber auch gleich am nächsten Tag schon gesagt hat, dass er denkt, dass es nicht so schlimm ist", so Flick. Lewandowski könnte schon am Mittwoch gegen Bosnien-Herzegowina wieder spielen.