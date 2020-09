Der Erfolgstrainer hatte zuletzt immer wieder betont, dass er sich angesichts der vielen Spiele in den kommenden Monaten einen breiteren Kader wünsche.

Was Verstärkung auf der Rechtsverteidiger-Position betrifft, gilt Sergiño Dest von Ajax Amsterdam als Transferziel Nummer eins der Münchner. Beim deutschen Rekordmeister will man unter zehn Millionen bleiben, in Amsterdam fordert man hingegen 15 bis 20 Millionen Euro für den 19-Jährigen.