"Wir werden den kompletten Kader benötigen, um über die Saison zu kommen", sagte der ehmalige Schalker, der mit dem frischgebackenen Triple-Sieger am Freitag (ab 20:30 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) zum Bundesliga-Auftakt auf seinen Ex-Verein trifft. Aufgrund der Corona-Pandemie startet die Liga in diesem Jahr erst in der zweiten Hälfte des Septembers, eine Winterpause wird es nicht geben. Zudem konnten die Spieler des Rekordmeisters aufgrund des Champions-League-Finalturniers in Lissabon (13. - 23. August) keine volle Vorbereitung absolvieren.