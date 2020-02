Wie der FC Bayern mitteilte, wurde die Rückkehr des 31-Jährigen von den Teamkollegen mit Applaus quittiert, ehe sich der Spanier selbst mit ein paar Worten an seine Mitspieler richtete und die knapp einstündige Einheit durchzog.

Martínez hatte sich in der Hinrunde im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg (2:0) einen Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel zugezogen und damit auch das Winter-Trainingslager in Doha verpasst.

Für das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Chelsea am Dienstag (21:00 Uhr im Liveticker) dürfte Martínez allerdings noch keine Option sein.

Leon Goretzka fraglich

Ein Fragezeichen steht außerdem noch hinter einem Einsatz von Leon Goretzka, der das 3:2 gegen den SC Paderborn am Freitag mit muskulären Problemen verpasst hatte.

"Er hat leichte Probleme gehabt", berichtete Sportdirektor Hasan Salihamidzic: "Schau mer mal, ob er fit wird." Am Wochenende kehrte Goretzka zumindest schon wieder auf den Trainingsplatz zurück, drehte am Samstag Laufrunden. Am Sonntag trainierte er jedoch nur individuell.

Eine finale Entscheidung wird wohl nach dem Abschlusstraining am Montagvormittag fallen, das die Bayern noch in München absolvieren, ehe sie am Nachmittag nach London fliegen.

Ivan Perisic will im Rückspiel dabei sein

Zurück im Kader sind dann auch wieder Jérôme Boateng und Benjamin Pavard, die gegen Paderborn gelbgesperrt gefehlt hatten.

Definitiv fehlen werden den Bayern in London die Langzeitverletzten Niklas Süle (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) und Ivan Perisic (Fraktur am rechten Außenknöchel).

Perisic peilt für ein Comeback jedoch das Rückspiel am 18. März an. Süle will gegen Ende der Saison wieder für Bayern auf dem Platz stehen.

Chelsea ohne Kanté und Pulisic

Der FC Chelsea muss derweil im Hinspiel sicher auf Mittelfeldmotor N'Golo Kanté verzichten. Der Franzose fällt laut Trainer Frank Lampard mit einer Muskelverletzung drei Wochen aus.

Tammy Abraham bekam beim 2:1-Derbysieg gegen Tottenham Hotspur nach muskulären Problemen immerhin schon 19 Minuten Spielzeit und ist eine Startelf-Option für Dienstag.

Verzichten muss Lampard sonst nur auf den Ex-Dortmunder Christian Pulisic (Adduktorenverletzung) sowie die Langzeitverletzten Ruben Loftus-Cheek (Achillessehnenriss) und Marco van Ginkel (Knie).

"Pulisic ist noch nicht fit und ich kann auch kein exaktes Datum für seine Rückkehr angeben, weil es kompliziert ist", sagte Lampard am Samstag. Man tue jedoch bereits alles Mögliche, um den US-Amerikaner so schnell wie möglich wieder fit zu bekommen.

