Mittelfeldstar Thiago wird den FC Bayern München nach sieben Jahren wahrscheinlich in diesem Sommer verlassen. "Wir haben mit ihm seriös verhandelt und haben ihm alle seine Wünsche erfüllt. Doch es sieht so aus, dass er zum Ende seiner Karriere noch einmal etwas Neues machen möchte", sagte Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge der "Bild"-Zeitung. Kai Havertz wird im Sommer nicht nach München wechseln.

Thiagos Vertrag läuft zwar noch bis Mitte 2021, doch Rummenigge schließt einen ablösefreien Transfer des spanischen Nationalspielers aus. "Wir wollen keinen Spieler im nächsten Jahr kostenlos verlieren", betonte Rummenigge.

Unabhängig davon sieht der 64-Jährige vor dem DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen am Samstag (20:00 Uhr im Eurosport-Liveticker) in Berlin keine Chance auf einen Sommertransfer des Bayer-Supertalents Kai Havertz. "Ich sage es ganz klar: Das wird uns finanziell in diesem Jahr nicht möglich sein", sagte der FCB-Vorstandsvorsitzende im "Sport1"-Interview

Zuvor hatte bereits Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß einen sofortigen Kauf des europaweit begehrten Nationalspielers für wenig realistisch erklärt. Rummenigge erläuterte: "Ganz Fußball-Europa und auch der FC Bayern stehen aktuell vor großen finanziellen Herausforderungen, so lange nicht wieder vor Zuschauern gespielt werden kann. Sie kennen ja die Größenordnung, die Rudi Völler bei Bayer Leverkusen im Hinterkopf hat." Zudem haben die Bayern bereits Leroy Sané von Manchester City geholt.

Rummenigge wünscht sich im Sinne stärkerer nationaler Konkurrenz, dass Havertz (21) noch ein Jahr in Leverkusen bleibt. Allerdings soll unter anderem der Champions-League-Sieger und englische Meister FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp starkes Interesse zeigen.

