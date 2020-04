Der FC Bayern München ist seit Jahren auf der Suche nach dem nächsten Thomas Müller, dem nächsten David Alaba. Einem Spieler also, der aus der eigenen Jugend den Sprung ins Profiteam schafft und sich dort etabliert. Geht es nach U19-Coach Danny Schwarz, dann ist die Gelegenheit für die Bayern-Talente im Moment so gut wie selten zuvor. Dafür gebe es eine ganze Reihe von Gründen.

"In den letzten ein, zwei Jahren sind die Jugendspieler durch den Campus und ihre individuelle Qualität definitiv mehr in den Fokus gerückt", erläuterte Schwarz im Interview mit "transfermarkt.de".

Der 44-Jährige bezeichnete die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Youngster kurz- oder zumindest mittelfristig in die Star-Auswahl von Chefcoach Hansi Flick schafft, als "größer denn je". Spieler wie Joshua Zirkzee oder Oliver Batista Meier pendeln bereits jetzt zwischen der U19, der Regionalliga-Auswahl und den Profis. Auch Bright Akwo Arrey-Mbi wird eine glänzende Zukunft vorhergesagt.

Flick selbst, so Schwarz, gebe den jungen Bayern-Spielern besonderen Grund zum Optimismus. "Ich glaube, dass Hansi die richtigen Zeichen setzt, indem er viele Nachwuchstalente oben mittrainieren lässt. Er ist ganz nah dran am Jugendbereich. Das ist eine riesengroße Chance, weil man sich ständig präsentieren kann", so der Junioren-Coach, der mit seiner Mannschaft in der U19-Bundesliga derzeit Platz eins belegt.

FC Bayern Campus ein Schlüsselfaktor

Als richtungsweisend bezeichnete Schwarz die Eröffnung des FC Bayern Campus im Jahr 2017. "Hätte der FC Bayern nicht reagiert, wäre es mittelfristig sehr schwierig geworden. Sowohl gute Talente nach oben zu bringen als auch gute Talente an den FC Bayern zu binden", erklärte der ehemalige Bundesliga-Profi. "Heute geht die Transfermaschinerie ja schon bei 15- oder 16-Jährigen richtig los." Da brauche man "starke Argumente".

Die Coronakrise biete nun "vielleicht generell eine große Chance für Jugendspieler, wenn die Vereine einen Schritt zurückgehen müssen, was Investitionen angeht", glaubt Schwarz. Wohlwissend, dass es Talente beim FC Bayern wohl immer etwas schwerer haben dürften als in anderen Vereinen, den Sprung in den Bundesliga-Kader zu schaffen.

