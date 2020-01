Laut der "Bild" hat der deutsche Rekordmeister Interesse an Lion Lauberbach. Der Zweitligaspieler von Holstein Kiel scheint für die zweite Mannschaft der Bayern infrage zu kommen, die vergangene Saison in die dritte Liga aufgestiegen ist. Der 21-Jährige soll demnach den Münchnern helfen, den Klassenerhalt zu sichern. Derzeit befinden sie sich auf dem 15. Tabellenplatz.

Lauberbach sammelte schon wichtige Erfahrung beim Drittligisten FSV Zwickau, eher er im Sommer 2019 zu Holstein Kiel wechselte. Der Youngster war für die Kieler in zehn Pflichtspielen im Einsatz, stand aber nie von Beginn an in der Startelf. Nach "Bild"-Informationen sollen die Bayern-Verantwortlichen aber von dem Gesamtpaket überzeugt sein, so sei er ein schneller Spieler, der über eine gute Technik verfügt.

Die zweite Mannschaft der Bayern braucht auf jeden Fall Verstärkung. Denn Joshua Zirkzee konnte zuletzt mit seinen Einsätzen bei den Profis überzeugen, Torjäger Kwasi Wriedt wird immer wieder mit anderen Klubs in Verbindung gebracht und Jan-Fiete Arp kämpfte zuletzt mit Verletzungen.

Laut dem Bericht soll Lauberbach entweder per Leihe mit Kaufoption bereits in dieser Wintertransferperiode kommen, eine andere Option sei ein Kauf im kommenden Sommer. Die Ablösesumme soll zwischen 1,5 und zwei Millionen Euro liegen.

FC Bayern will Soumaré holen

Yaya Soumaré spielt derzeit für Olympique Lyon, kam dort aber bei den Profis noch nicht zum Einsatz. Der französische Junioren-Nationalspieler konnte allerdings in der U19 des Vereins und in der Youth League überzeugen, sodass der FC Bayern laut der "L’Equipe" an einer Verpflichtung des 19-Jährigen interessiert sei.

Die Bayern-Verantwortlichen haben laut dem Bericht den Ligue1-Klub sogar bereits kontaktiert. Der Plan der Münchner sei demnach den Offensivspieler im Sommer nach München zu holen. Dann soll der Youngster erstmal entweder in der zweiten Mannschaft oder bei einem anderen interessierten Verein Spielpraxis sammeln, ehe er dann in der nächsten Saison (2021/22) in die erste Mannschaft der Bayern dazustoßen soll. Doch auch die beiden Klubs RB Leipzig und Red Bull Sazburg sollen ein Auge auf Soumaré geworfen haben.

