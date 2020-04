Wer einen Einblick in die Nachwuchsabteilung des FC Bayern München hat, für den kam die jüngste Aussage des U19-Trainers Martin Demichelis nicht überraschend. Bright Arrey-Mbi wurde von ihm in einem Atemzug mit Oliver Batista-Meier genannt, als es um eine Einschätzung ging, welchen von seinen Jungs er einen baldigen Sprung zu den Profis zutraue.

Die Expertise von "Micho", von 2003 bis 2010 selbst bei Bayern in der Abwehr aktiv, in allen Ehren: Aber wer könnte einen herausragenden Spieler wie Arrey-Mbi denn auch übersehen?

Mit seinen zarten 17 Jahren hat dieser bereits einen austrainierten Körper, eine gute Technik, eine hervorragende Übersicht sowie ein ausgezeichnetes Zweikampfverhalten und sogar eine gewisse Torgefährlichkeit.

Wie stark der Youngster tatsächlich ist, wurde vor allem im Januar im Trainingslager der Profis in Doha klar. Erstmals hatte Arrey-Mbi sich für längere Zeit mit den Superstars messen können, absolvierte jede Einheit und steigerte sich von Tag zu Tag.

Arrey-Mbi schindet mächtig Eindruck

Der Innenverteidiger hat etwas Besonderes in seinem Spiel, etwas, an dem das Auge haften bleibt und sich der Beobachter schnell fragt: "Hoppla, wer ist denn das eigentlich?" Bei zahlreichen anderen jungen Akteuren, die ihre erste Schritte im rauen Herrenbereich gehen, schwingt der Respekt und die Unsicherheit in jeder Bewegung mit. Arrey-Mbi zeigt einfach das, was er kann.

Ähnlich präsentierte sich Jérôme Boateng im Alter von 19 Jahren - auch er strahlte damals die Souveränität eines gestandenen Spielers aus. Arrey-Mbi schindete jedenfalls auch bei den Etablierten Eindruck. Joshua Kimmich sagte am Rande einer Einheit in Katar lobend:

" Bright ist schon ein Biest. Da merkt man schon, dass er den einen oder anderen Muskel am Körper hat. "

Kimmich weiter:

" Er macht das wirklich gut. Es hat mich im Training überrascht, dass er überhaupt nicht schüchtern ist. Er geht richtig in die Zweikämpfe und verfügt über eine gewisse Ruhe am Ball. "

Über seine persönlichen Erfahrungen durfte Arrey-Mbi bislang nicht öffentlich sprechen. Der Verein bittet Journalisten darum, die jungen Akteure möglichst nicht anzusprechen, um einem möglichen Hype vorzubeugen.

Eurosport.de kommt der Bitte nach, beschreibt aber dennoch, was offensichtlich war. Der Körper mag ausgebildet sein, die Psyche muss erst noch reifen. Noch wurde schließlich nichts Bemerkenswertes erreicht – und schon so manches früh hochgelobte Talent ist unsanft auf den Boden der Realität gestürzt. Die Gaudinos, Scholls, Kurts und Weisers lassen grüßen.

FC Bayern München | Bright Alley-MbiGetty Images

Wo der Weg von Arrey-Mbi hinführt, wird sich zeigen. Fakt ist, dass er in seinen jungen Jahren schon einiges erlebt hat. Von seinem Geburtsort Kaarst, einer Stadt mit 40.000 Einwohnern zwischen Düsseldorf und Mönchengladbach, zog es ihn 2014 mit nur elf Jahren zu Norwich City und danach zum FC Chelsea. 2018 erfolgte sein Debüt in Englands U15, mittlerweile läuft er für die deutsche U17-Nationalmannschaft auf. Erst seit Sommer 2019 spielt er für den FC Bayern.

Dort könnte er eigentlich noch U17 spielen, doch die Verantwortlichen bauten ihn fest in die U19 ein.

"Bright hat sich sehr gut in München eingelebt und bereits große Fortschritte gemacht", sagte Campus-Chef Jochen Sauer zuletzt zu "Sport1".

Macht er so weiter, sieht Sauer ihn in Kürze gänzlich im Profi-Kader. Vorteil: Die Voraussetzungen für solch einen Sprung stehen in München dafür so gut wie selten.

Günstige Zeit für Bayern-Talente

Natürlich befinden sich mit Lucas Hernández, Niklas Süle und Benjamin Pavard drei Weltklasse-Akteure bereits im Kader, doch dahinter wird es dünn, wenn Boateng und Martínez im Sommer den Verein verlassen. Etwas Spielzeit wird dort frei – perfekt als Einstieg für Spieler wie Arrey-Mbi.

FC Bayern München | Bright Alley-MbiGetty Images

Hinzu kommt, dass mit Trainer Hansi Flick jemand an der Seitenlinie Regie führt, der sich auf die Fahne geschrieben hat, junge Spieler konsequent einbauen zu wollen. Er ließ seinen Worten sogar schon Taten folgen: Joshua Zirkzee ist in Windeseile zum "Edeljoker" avanciert, die Entwicklung von Alphonso Davies gleicht dem rasanten Aufstieg einer Rakete.

Star-Verteidiger Virgil van Dijk vom FC Liverpool ist das große Vorbild von Bright Arrey-Mbi. Möglich, dass sein Stern bald ebenso hell leuchtet.

