Buzz

Mit tief ins Gesicht gezogener, dunkler Basecap sitzt Mourinho auf den roten Stadionsitzen der Allianz Arena, wohl darum bemüht, von so wenigen Fans wie möglich erkannt zu werden.

Für den 57-Jährigen bietet sich am Sonntagabend die perfekte Möglichkeit, den kommenden Gegner seiner Spurs in der Champions League noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Am 19. Februar (im Liveticker bei Eurosport.de) trifft Tottenham im Achtelfinale der Königsklasse auf Leipzig.

Für Mourinho ist es der zweite Besuch in München innerhalb von zwei Monaten. Mitte Dezember unterlagen die Spurs den Bayern im letzten Gruppenspiel in der Allianz Arena mit 1:3.

Und wer weiß, vielleicht beobachtet Mourinho auch den einen oder anderen Spieler der Münchener oder Leipziger genauer. Über Interesse der Spurs an einem Profi der beiden deutschen Top-Klubs ist jedoch aktuell nichts bekannt.

Der einzige prominete Gast ist Mourinho aber nicht. Auch Joachim Löw und Oliver Bierhoff lassen sich den Gipfel zwischen dem FCB und RB nicht entgehen. In der Halbzeit wurde Bierhoff sogar dabei gesichtet, wie er sich angeregt mit Mourinho auf der Tribübe unterhielt.

