"Bei Lucas Hernández ist es so, dass er schon seit zehn Tagen im Mannschaftstraining ist und ich denke, dass er nächste Woche schon zur Verfügung stehen könnte", erklärte Bayern-Coach Hansi Flick.

Für Mainz (am Samstag ab 15:30 im Eurosport Liveticker) ist der Weltmeister noch keine Option. Inwiefern Flick danach in der Startelf mit Hernández plant, ließ er angesichts der zuletzt starken Auftritte in der Münchner Defensive offen:

" Aktuell stimmt einfach die Leistung von David Alaba und Alphonso Davies. Es ist enormer Konkurrenzkampf da, das weiß auch Lucas. Wir müssen ihn auf den Stand bringen, auf den er vor seiner Verletzung war. "

Coman steigt wieder ins Training ein

Nach Hernández ist auch Kingsley Coman zurück im Mannschaftstraining des Meisters. Damit wird die zuletzt dünne Personaldecke beim aktuellen Liga-Zweiten wieder etwas dicker. Flick zeigte sich begeistert: "Erfreulich ist, dass Kingsley Coman wieder im Kader und im Training ist. Er wird jetzt integriert diese Woche. Er macht sich ganz gut, muss man sagen."

Flick ging allerdings nicht darauf ein, wann Coman wieder eine ernsthafte Option auf dem Feld für den FC Bayern sei.

