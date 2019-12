Laut dem Fachmagazin denkt der FC Bayern konkret über Benjamin Henrichs von AS Monaco nach. Der Außneverteidiger möchte den Klub aus der französischen Ligue 1 demnach gerne im Winter noch verlassen.

Die Monegassen verlangen laut "Kicker" 30 Millionen Euro für den 22-Jährigen, sie würden ihn aber offenbar auch für 25 Millionen Euro ziehen lassen. Auch RB Leipzig soll am ehemaligen Leverkusener interessiert sein.

Henrichs: Durch den FC Bayern zur EM?

Henrichs kann sowohl die Rechts-, als auch die Linksverteidigerposition einnehmen und im defensiven Mittelfeld spielen. Da er sich Joachim Löw für die Europameisterschaft 2020 empfehlen möchte, muss er sich mit Spielpraxis empfehlen.

In der aktuellen Saison in der Ligue 1 stand er nur in fünf von 18 Spielen auf dem Feld, fehlte allerdings auch mehrfach verletzungsbedingt. Henrichs war im Sommer 2018 für 20 Millionen Euro von der Werkself ins Fürstentum gewechselt.

Das könnte DIch auch interessieren: Bayern-Wechsel schon im Winter? Sané hat sich angeblich entschieden