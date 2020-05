Der FC Bayern München hat den Bundesliga-Neustart nach der Corona-Pause punktemäßig unbeschadet überstanden. Und dennoch offenbarten sich beim Rekordmeister einige Stellschrauben, die in den kommenden Tagen und Wochen noch nachgezogen werden müssen - sowohl auf als auch neben dem Platz. Bekommt der Rekordmeister alles in den Griff, dürfte man noch länger Tabellenführer bleiben.

Vier Punkte beträgt der Vorsprung des FC Bayern an der Tabellenspitze der Bundesliga. Das war vor dem ersten Geister-Spieltag so - und auch danach.

Während der ärgste Verfolger Borussia Dortmund das Revierderby in beeindruckender Manier für sich entschied, musste sich der Rekordmeister einen Tag später bei Union Berlin schon etwas strecken.

Der Tabellenführer wirkte noch nicht ganz so leichtfüßig und dominant wie gewohnt. Nach fast 70-tägiger Pause war dies allerdings auch nicht zu erwarten gewesen.

Für Trainer Hansi Flick und die Vereinsbosse bleibt jede Menge Arbeit an verschiedenen Fronten, um die Form zu verbessern und die Mannschaft auf Meisterschaftskurs zu halten.

Thiago vom FC Bayern gegen Anthony Ujah von Union Berlin Fotocredit: Imago

Rhythmus finden und Präzision verbessern

Klar, der Aufsteiger wurde an der Alten Försterei besiegt. Nichts anderer aber, war im Vorfeld erwartet worden.

Dass die vor Corona so harmonisch und auf Hochtouren laufende Offensivabteilung allerdings keinen Treffer aus dem Spiel - Lewandowski traf per Elfmeter, Pavard nach einer Ecke - zustande brachte, hinterließ dann doch ein schüchternes Kopfkratzen.

Besonders der Zug aus dem Mittelfeld fehlte.

Dort machte Leon Goretzka ein starkes Spiel. Und auch Thiago und Joshua Kimmich waren insgesamt über jeden Zweifel erhaben. Allerdings machten besonders die Letztgenannten zu wenig Tempo. So konnte sich die gut organisierte Defensive der Gastgeber immer wieder problemlos positionieren.

Die fehlende Spielpraxis war vor allen Dingen im schnellen Passspiel zu bemerken. Immer wieder wurden Zuspiele zu hart oder schwach getreten. So konnte sich die so dominante Spielidee der Flick-Bayern nicht in ganzer Pracht entfalten.

Mit weiteren Trainingseinheiten wird sich der Rhythmus aber höchstwahrscheinlich schon bis zum Spiel gegen Eintracht Frankfurt (Sa., ab 18:30 Uhr im Liveticker) drastisch verbessern.

Neuer-Thema beenden

Der Vertragspoker mit dem Nationaltorhüter ist - neben dem in der Schwebe hängenden Sané-Transfer - das bestimmende Thema rund um den Verein. Seit Wochen ist nicht ganz klar, ob Neuer überhaupt über das Saisonende in München bleibt. Und wenn ja, zu welchen Konditionen.

Karl-Heinz Rummenigge versuchte deshalb, unmittelbar vor Anpfiff des Union-Spiels für Ruhe zu sorgen.

"In guten Gesprächen“ wähnte sich der Vorstandsboss und gab an, "vorsichtig optimistisch" zu sein, "dass Manuel zeitnah das Angebot des FC Bayern annimmt".

"Wir sind beide zufrieden. Manuel Neuer weiß, was er am FC Bayern hat, und der FC Bayern weiß, was er an Manuel Neuer hat. Deshalb ist es eine Ehe, die auch in der Zukunft Bestand haben wird", gab sich Rummenigge betont zuversichtlich und selbstsicher.

Neuer aber sieht die Dinge bei Weitem nicht so klar. "Ich denke, dass Karl-Heinz Rummenigge im Bilde ist. Im Moment gibt es nichts zu verkünden und dabei bleibe ich auch", machte er klar. Außerdem habe "der FC Bayern jetzt sowieso schon viel gemacht."

Der Keeper hat keine Eile, zockt und ist obendrein in einer guten Verhandlungsposition. Er ist der unumstrittene Boss im Team, zudem stimmt die Form. Fünf Mal hintereinander hat er nun kein Gegentor gefangen, hielt sich in acht von zwölf Pflichtspielen seit Jahresbeginn schadlos.

Der 34-Jährige will nicht nur einen neuen Vertrag, sondern auch Wertschätzung, die seiner Rolle gerecht wird.

Offensichtlich ist hier noch ein Schritt aufeinander zuzugehen. Der FC Bayern täte gut daran, die Angelegenheit schnellstmöglich zu klären, um voller Konzentration in den Saison-Endspurt zu gehen, in dem noch drei Titel zu gewinnen sind.

Manuel Neuer vom FC Bayern Fotocredit: Imago

Coman integrieren

"Wir haben mit Union einen Gegner, der sehr körperbetont agiert und im Schnitt 1,90 Meter groß ist", erläuterte Hansi Flick seine Aufstellung vor dem Berlin-Spiel.

Dem Bayern-Trainer war wichtig, "Kopfballstärke im Team" zu haben. Außerdem habe "Leon hervorragend trainiert und sich diesen Einsatz verdient". Goretzka spielte dementsprechend und für Kingsley Coman blieb nur die Bank.

Der Franzose - gerade von einer Zerrung genesen - blieb dort auch für den Großteil der Partie. Erst in der 71. Minute schickte ihn Flick für Goretzka aufs Feld.

Coman überzeugte in den knapp 20 verbliebenen Minuten. Er brachte - gegen einen müder werdenden Gegner - Geradlinigkeit und Tempo in das oft etwas behäbig wirkende Spiel der Münchner.

Für die kommenden Wochen darf sich der Flügelflitzer, um den sich zuletzt Wechselgerüchte entfalteten, durchaus Hoffnung auf mehr Einsatzzeit machen.

