Álvaro Odriozola wurde beim FC Bayern München offiziell vorgestellt. Der 24-Jährige schwärmt dabei von der Bundesliga: "Ich mag die Bundesliga sehr, habe sie gern verfolgt und verfolge sie gern. Man kann Ähnlichkeiten feststellen." Sorgen über mangelnde Fitness macht sich der Abwehrspieler dabei keine. "Ich weiß, dass ich nicht viel gespielt habe, aber ich arbeite hart und bin bereit, 100 Prozent zu geben", sagt er.

Das ist auch für Sportdirektor Hasan Salihamidzic kein Thema. "Er hat einige Spiele gemacht, er ist topfit, hat eine gute Fitness, das ist wichtig. So kann er direkt spielen und seine Fähigkeiten einbringen." Gegen den FC Schalke 04 möchte der Neuzugang bereits eine Option sein.

Die komplette Pressekonferenz gibt es hier zum Nachlesen:

Odriozola bekommt Rückennummer 2

Odriozola bekommt das Trikot mit der Nummer 2 überreicht und posiert für die Fotografen. Dann ist die Pressekonferenz beendet.

Odriozola und Salihamidzic über das Leihgeschaft und Folgen

Odriozola über die halbjährige Leihe: "Ich lebe in der Gegenwart. Heute bin ich Spieler von Bayern München, deshalb konzentriere mich auch nur darauf. Im Fußball weiß man nie, wo man in einer gewissen Zeit ist. Ich möchte hier und jetzt hundert Prozent geben."

Salihamidzic über einen möglichen Boateng-Abgang: "Im Moment kein Thema. Er hat am Sonntag sehr gut gespielt, alles andere wird der Trainer entscheiden. Es ist keine Frage der Unzufriedenheit." Mehr möchte der Sportdirektor darüber auch nicht sagen.

Odriozola über seine Rolle als Verteidiger

Der 24-Jährige spielte früher offensiver. "Bis vor vier Jahren habe ich auf einer viel offensiveren Position gespielt. Seit vier Jahren bin ich weiter nach hinten gerutscht. Ich sehe mich selbst als Verteidiger, habe die Automatismen gelernt."

Der Spanier über den ersten Tag beim FC Bayern

Odriozola spricht über seine ersten Stunden beim FC Bayern. "Es könnte nicht besser laufen. Mit Lucas Hernandez, Thiago, Javi Martinez sind auch Teamkollegen da, die spanisch sprechen. Toni Kroos hat mir berichtet, dass das ein super Verein ist.

Ich könnte nicht glücklicher sein. Der Trainer hat mir den ganzen Trainerstab präsentiert. Wir hatten gute Vorgespräche und glaube, viel Spaß zu haben."

Odriozola über die Unterschiede in der Bundesliga zu La Liga

Was in der Bundesliga anders ist als in Spanien: "Ich mag die Bundesliga sehr, habe sie gern verfolgt und verfolge sie gern. Man kann Ähnlichkeiten feststellen. Hier in Deutschland hat man viel Ballbesitz, versucht hoch zu pressen. Das sind Merkmale wie in Spanien. Meine Aufgabe wird sein, hinten gut zu stehen, über Flankenläufe über außen zu kommen. Der Trainer möchte viel Ballbesitz, ein offensives Spiel. Dafür bin ich bereit."

Er mag Pferde: Der Neuzugang stellt sich näher vor

Was ihn auf dem Feld und abseits ausmacht? "Ich sehe mich als normale Person, ich bin ein Familienmensch, der Fokus geht auf meine Familie. Ich gehe spazieren, mir gefällt der Pferdesport. Xabi Alonso sagte mir auch, dass München eine sehr schöne Stadt ist. Ich bin hierhergekommen um Fußball zu spielen."

Odriozola über seinen Fitness-Zustand

Der Neuzugang sagt: "Ich bin ganz klar bereit, ich will keine Zeit verlieren, ich bin bereit zu spielen. Ich weiß, dass ich nicht viel gespielt habe, aber ich arbeite hart und bin bereit, 100 Prozent zu geben.

Ich bereite mich auf das Spiel gegen Schalke vor und würde gerne auflaufen."

Salihamidzic über Spielpraxis: "Hat eine gute Fitness"

Salihamidzic macht sich keine Sorgen über fehlende Spielpraxis. "Ich habe mit ihm gesprochen, er hat einige Spiele gemacht, er ist topfit, hat eine gute Fitness, das ist wichtig. So kann er direkt spielen und seine Fähigkeiten einbringen. Unser Trainerteam wird sich darum kümmern, dass er alles aufholen kann, wenn etwas fehlt."

"Der FC Bayern hält sich alle Optionen offen und ist froh, dass er Álvaro präsentieren kann." Es können also noch Transfers passieren.

Salihamidzic schwärmt vom Neuen

"Der Trainer war sehr glücklich darüber, dass wir seinem Wunsch entsprechen konnten. Álvaro ist ein Spieler, der durch die spanische Fußballschule gegangen ist mit guter Technik, ist sehr flexibel, ist gut im Eins-gegen-Eins, hat ein sehr gutes Stellungsspiel. Ein Spieler, den wir brauchen. Auch der Trainer ist froh, dass wir diesen Spieler für uns gewinnen konnten."

Salihamidzic: "Wenig gespielt? Gut für uns!"

Salihamidzic erklärt: "Er ist ein Spieler, der sehr viel Druck auf den Gegner ausüben kann. Er hat in den letzten Monaten nicht so viel gespielt, aber das ist gut für uns, sonst hätten wir ihn nicht kriegen können."

Odrizola stellt sich vor

Der Neuzugang darf auch direkt das Wort ergreifen und ein paar Begrüßungsworte sagen. Natürlich auf Spanisch, der Übersetzter ist direkt neben ihm.

"Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für das Interesse. Es ist eine große Ehre für mich, ein Privileg beim FC Bayern München spielen zu dürfen. Wenn man vom FC Bayern angefragt wird, hat man keine Zweifel, auch hier zu spielen. Ich bin sehr stolz, für diese Mannschaft auflaufen zu dürfen."

Los geht's, Odriozola wird vorgestellt

Leicht verspätet beginnt die Pressekonferenz an der Säbener Straße. Der Neuzugang präsentiert sich den Medienvertetern und Sportdirektor Hasan Salihamidzic spricht ebenfalls über den Deal.

Thiago, der Freund und Helfer

Thiago erwies sich im ersten Training seines Landsmannes direkt als Freund und Helfer, übersetzte für ihn und gesellte sich an seine Seite.

In Kürze wird "Bayerns Soforthilfe" vorgestellt: Álvaro Odriozola schließt sich in den kommenden Monaten dem FC Bayern an.

Hansi Flick hatte sich sofortige Verstärkung gewünscht - und sie nun auch bekommen. Nachdem über verschiedene Kandidaten spekuliert worden war, bahnte sich im Hintergrund ein überraschender Transfer an. Der FC Bayern leiht Álvaro Odriozola bis Saisonende von Real Madrid aus. Der 24-Jährige absolvierte am Mittwochmorgen den Medizincheck und trainierte bereits mit der Mannschaft. Am Nachmittag stellt er sich den Fragen der Journalisten auf der Pressekonferenz des FC Bayern mit Hasan Salihamidzic.