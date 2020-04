Thomas Müller will mit dem FC Bayern München mit aller Macht die nächste Meisterschaft gewinnen. Dafür wäre er in der aktuellen Krisensituation auch zu einer längeren Quarantäne bereit, "so lange die Regeln mit den Gesetzen und Vorschriften vereinbar sind". Im Interview mit "Sport Bild" stellte der 30-Jährige außerdem sein großes Ziel klar: Er will nach 2013 nochmals die Champions League holen.

Der FC Bayern ist nach 25 von 34 Spieltagen mit vier Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund Tabellenführer. Der Abstand ist allerdings noch nicht groß genug, dass ein Titelgewinn des Serienmeisters garantiert ist. Vor wenigen Wochen kündigte BVB-Kapitän Marco Reus gegenüber "Sport Bild" einen Konkurrenzkampf an: "Wir müssen die Dominanz von Bayern durchbrechen."

Für Müller sind diese Worte total verständlich. Er sagte im Interview mit "Sport Bild": "Wenn er das nicht machen würde, wäre er als Kapitän des BVB völlig fehl am Platz. Wir wollen Konkurrenz, wir wollen Gegner."

Der 30-Jährige erklärte: "Niemand soll uns den Titel mit der weißen Fahne übergeben, wir sind heiß auf den Wettbewerb. Ich wünsche mir sogar noch mehr von diesen Kampfansagen der Konkurrenz. Das ist doch das Salz in der Suppe."

Er stellte aber auch klar, dass sie am Ende gewinnen wollen: "Für uns als Bayern-Profis ist es unerträglich, jemand anderen an der Tabellenspitze zu sehen."

"Ob der Titel anerkannt würde, ist für mich nicht relevant"

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie ist der derzeitige Spielbetrieb unterbrochen. In der Bundesliga könnte es eventuell ab dem 9. Mai wieder mit Geisterspielen weitergehen. Auch die UEFA strebt weiterhin das Ziel an, die Champions League nach der Zwangspause zu beenden, doch wann der Ball international wieder rollen wird, ist derzeit noch unklar.

Müller würde für eine Fortsetzung der Saison sogar für einen längeren Zeitraum in Quarantäne gehen. Der Weltmeister von 2014 erklärte: "So lange die Regeln mit den Gesetzen und Vorschriften vereinbar sind, werden wir Profis spielen. Wenn es sein muss, auch in Quarantäne."

Das Bayern-Urgestein äußerte sich auch zu einer möglichen zuerkannten Meisterschaft im Falle eines endgültigen Abbruchs der Bundesliga-Saison: "Sollte die Saison am Ende nicht fertig gespielt werden können, ist für uns aus sportlicher Sicht alleine entscheidend, dass wir an der Tabellenspitze stehen. Ob der Titel uns dann in dieser speziellen Situation offiziell anerkannt werden würde oder nicht, ist für mich nicht relevant."

Müller will nochmal die Champions League gewinnen

Derzeit steht der deutsche Rekordmeister auch in der Königsklasse gut da. Die Münchner haben das Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Chelsea 3:0 gewonnen. Müller konnte bereits 2013 einmal mit dem FC Bayern den Champions-League-Titel gewinnen. Er ist aber der Meinung: "Vom Gefühl her, dass man Europa mit dominiert hat über diese ein, zwei, drei Jahre, war das dann zu wenig."

Der Angreifer stellte deswegen klar: "Ich will auf jeden Fall noch mal die Möglichkeit haben, nach dem Pott zu greifen." Erst vor Kurzem verlängerte Müller seinen Vertrag bis 2023: "Ich habe jetzt das Glück, dass ich noch ein bisserl Zeit habe. Ich sehe da schon noch Möglichkeiten."

Müller, der noch nie ein Pflichtspiel für einen anderen Verein bestritt, spielte bei Bayern schon unter einigen Trainern. Er erklärte, wieso er es befürworten würden, wenn kein neuer Coach hinzukäme: "Es wäre ein gutes Zeichen für den FC Bayern, wenn Hansi Flick mein letzter Bayern-Trainer ist. Weil das bedeuten würde, dass auf jeden Fall bis 2023 kein Trainerwechsel mehr notwendig wäre. Was wiederum für Erfolg sprechen würde."

