So lief das Spiel:

Mit dem dritten Sieg in Folge hat Schalke 04 den Aufschwung unter dem neuen Trainer David Wagner fortgesetzt, den Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga aber verpasst. Der Beinahe-Absteiger der Vorsaison bezwang den FSV Mainz 05 zwar mit 2:1 (1:0), zur ersten Tabellenführung seit April 2010 fehlten allerdings zwei Tore.

Schalke kam durch zwei Siege in Folge (3:0-Heimsieg gegen Hertha BSC und 5:1-Auswärtssieg beim SC Paderborn) mit Rückwind in die Partie. Die Mainzer hatten am 4. Spieltag endlich die ersten Punkte einfahren können (2:1-Heimsieg gegen Hertha BSC) und wollten ebenfalls die positive Tendenz bestätigen.

S04-Trainer David Wagner änderte seine Startformation auf einer Position, Mark Uth musste für Weston McKennie auf die Bank weichen. FSV-Coach Sandro Schwarz beließ es bei der gleichen Startelf wie eine Woche zuvor und ließ den wiedergenesenen Stammtorhüter Florian Müller zunächst auf der Bank Platz nehmen. Sein Vertreter Robin Zentner bekam nach seiner starken Leistung gegen Hertha weiterhin das Vertrauen.

Schalke startete gut in die Partie und zeigte die von Wagner geforderte Einstellung. Die Gastgeber zeigten sich griffig in den Zweikämpfen und hatten mehr Ballbesitz. Nach zehn Minuten kämpften sich die Mainzer besser in die Partie und kamem durch Pierre Kunde zur ersten Chance der Partie. Sein Volley aus der zweiten Reihe flog nur knapp neben das Tor (21. Minute). Dies sollte allerdings auch die einzige nennenswerte Chance der Gäste bleiben.

Die Schalker kamen durch Guido Burgstaller zur ersten Chance, als Salif Sané eine Ecke Bastian Oczipka an den zweiten Pfosten verlängerte. Dem Stürmer fehlte in der Folge ein guter halbe Meter zum Ball (26.).

Besser machten es die Knappen zehn Minuten später. Amine Harit zog vom linken Flügel in die Mitte und spielte einen wunderbaren Pass zwischen Kunde und Edimilson Fernandes auf Suat Serdar, der aus acht Metern vor Zentner ruhig blieb und zur Führung einschoss (36.). Burgstaller verpasste es kurz darauf per artistischem Seitfallzieher die Führung auszubauen (40.).

Mainz verbessert - und doch im Hintertreffen

Nach der Pause zeigte sich zunächst ein ähnliches: Die Schalker wirkten agiler im Spiel mit und gegen den Ball. Erst der Doppelwechsel von Alexandru Maxim und Ridle Baku für Danny Latza und Kunde (62.) brachte mehr Schwung in das Mainzer Spiel, die ihre Bemühungen jedoch nicht in Torchancen ummünzen konnten, während die Schalker allmählich in den Verwaltungsmodus schalteten.

Mitten in diese Phase kam nach starker Balleroberung im Spielaufbau der eingewechselte Karim Onisiwo mit Rücken zum Tor an den Ball und schloss traumhaft aus der Drehung zum Ausgleich ein (75.). Auch in der Folge hatten die Mainzer durchaus die Möglichkeiten mehr aus diesem Spiel zu machen, jedoch wurde nur der Schuss von Baku gefährlich für S04-Keeper Alexander Nübel (85.).

In den letzten Minuten drückte dann wieder Blau-Weiß und kam durch Harit zu einer Topchance, der Schuss flog aber hauchzart am Tor vorbei (86.). Diese Szene läutete das Schalker Powerplay ein, was im 2:1 durch Harit seinen krönenden Abschluss fand (89.). Sein Außenrist-Schuss in die lange Ecke von der Strafraumkante ließ Zentner im Tor der Mainzer keine Chance.

Der FC Schalke 04 steht mit dem dritten Sieg in Folge punktgleich mit Tabellenführer RB Leipzig auf Platz zwei. Der FSV Mainz 05 tritt mit der Niederlage auf der Stelle.

Die Stimmen zum Spiel:

Sascha Riether (Koordinator der Lizenzspielerabteilung beim FC Schalke 04): "Das war heute kein gutes Spiel von uns, auch wenn wir am Ende noch gewonnen haben. Wir schauen nicht auf die Tabelle. Wir freuen uns, dass es so gut läuft und arbeiten hart daran, dass das so weitergeht."

Karim Onisiwo (Torschütze vom 1. FSV Mainz 05): "Wir hatten in der zweiten Hälfte viel den Ball, aber eben nicht in den gefährlichen Zonen. Wir haben trotzdem ein gutes Spiel gemacht."

Das fiel auf: Amine Harit

Der Mittelfeldspieler von Schalke 04 zeigt sich derzeit in Bestform. Nach den zwei Toren beim Auswärtssieg beim SC Paderborn folgten heute eine Vorlage zum 1:0 sowie der späte Treffer zum 2:1. Harit ist somit einer der Hauptgründe für Schalkes momentanen Aufschwung.

Der Tweet zum Spiel:

Nach einem Tor und einer Vorlage zeichneten die Kollegen der englischen Twitter-Seite des S04 eine Heatmap in Form einer Ziege (eng.: Goat) für den Matchwinner Amine Harit nach. Harit wurde hiermit als GOAT (Abkürzung für Greatest Of All Time) gewürdigt.

Die Statistik: 3 aus 6

Karim Onisiwo erzielte drei seiner letzten sechs Tore für den FSV Mainz 05 gegen den FC Schalke 04. Auch wenn es am Freitagabend nicht zum Sieg gegen Königsblau reichte, sollten die Schalker den Stürmer der Rheinhessen im nächsten Duell auf jeden Fall im Auge behalten.