Wunderbar leichtfüßig und garniert mit zwei eleganten Körpertäuschungen tanzte Giovanni Reyna die gestandenen Bundesligaprofis Leonardo Bittencourt und Davy Klaassen aus und zirkelte den Ball von der Strafraumkante maßgerecht ins lange Eck - ein Treffer der Kategorie Traumtor, mit dem das 17 Jahre alte Toptalent von Borussia Dortmund im DFB-Pokal bei Werder Bremen (2:3) seine Startelf-Ambitionen bei Trainer Lucien Favre untermauerte.

Neben Reyna reihen sich im Windschatten von Dortmunds 19 Jahre alten Shootingstar Erling Haaland immer mehr Teenager in der Bundesliga auf: Jan Thielmann (17) und Noah Katterbach (18) beim Aufsteiger 1. FC Köln, Werder Bremens Nick Woltemade (17) oder Alphonso Davies (19) von Rekordmeister Bayern München etwa.

Rekorde über Rekorde

Das Nahziel Startelf, das für Reyna, den Sohn des früheren Bundesliga-Profis Claudio Reyna, nicht nur aufgrund der Verletzungen von Marco Reus und Julian Brandt laut Favre schon am Freitag (20:30 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) gegen Eintracht Frankfurt "möglich" sei, haben die gleichaltrigen Thielmann und Woltemade bereits erreicht.

Thielmann sicherte sich gar einen Eintrag in den Geschichtsbüchern: Der Rechtsaußen hatte sein Profi-Debüt bei den Domstädtern im Dezember gegen Bayer Leverkusen (2:0) gegeben und war damit zum ersten Bundesligaprofi des Jahrgangs 2002 avanciert. Seitdem ist der U17-Nationalspieler im Team von Coach Markus Gisdol, der ihm in den folgenden fünf Partien gleich viermal in der Startelf aufbot, kaum wegzudenken - mit der langfristigen Vertragsverlängerung bis 2022 setzte der "Effzeh" zudem erst Mitte Januar ein klares Zeichen.

Auch Werder-Trainer Florian Kohfeldt schenkte Woltemade am dritten Spieltag der Rückrunde beim FC Augsburg (1:2) für 58 Minuten sein Vertrauen an der Seite von Rückkehrer Davie Selke. Bei der TSG Hoffenheim löste Maximilian Beier mit seiner Einwechslung in der Schussphase am vergangenen Wochenende in Freiburg (0:1) im Alter von 17 Jahren und 114 Tagen Nationalspieler Niklas Süle als jüngsten Akteur in Hoffenheims Bundesliga-Geschichte ab.

Moukoko in den Startlöchern

Es sind eine Handvoll Musterbeispiele für die erfolgreiche Förderung von Talenten in den mittlerweile hochklassigen Nachwuchsleistungszentren der Bundesligisten. Interessanterweise hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) erst vor zwei Wochen in Frankfurt/Main bei der Vorstellung des DFL-Sportreports ein großes Nachwuchs-Problem in der Bundesliga ausgemacht und angekündigt, dem Negativtrend unter anderem mit einer Senkung der Altersgrenze auf 16 Jahre entgegenzuwirken.

Damit neben aufstrebenden jungen Zauberfüßen wie Reyna, der sein Können auch international mit vier Treffern in der UEFA Youth League unter Beweis gestellt hat, bald noch jüngere Spieler auflaufen können, will der BVB bei der nächsten Vollversammlung der Profiklubs im März einen entsprechenden Antrag stellen. "Wenn ein Spieler in seiner individuellen Entwicklung so weit ist, ist ein solcher Antrag nachvollziehbar", hatte DFL-Direktor Ansgar Schwenken gesagt:

" Da liegt eine hohe Verantwortung bei den Vereinen. "

In der Warteschleife steht schon Dortmunds erst 15 Jahre altes Supertalent Youssoufa Moukoko. Sein Ausbildungsvertrag bei den Westfalen läuft bis 2022, ab August 2021 könnte Moukoko - nach alten Richtlinien - bei den Profis in Pflichtspielen eingesetzt werden.

Bessere Werbung für den Antrag könnten die "schon" 17-Jährigen Reyna, Thielmann und Co. aktuell jedenfalls nicht machen.

(SID)

Das könnte Dich auch interessieren: Transferkandidaten der Bayern: Das ist der Stand