Buzz

Es war der Aufreger im Januar 2019 beim FC Bayern: Franck Ribéry gönnte sich in seinem Urlaub in Dubai ein Gold-Steak im Wert von 1200 Euro und postete Bilder davon in den sozialen Medien. Viele Fans echauffierten sich über das teure Vergnügen Ribérys. Der Franzose holte nach der Kritik zum Rundumschlag auf, bezeichnete seine Kritiker als "Neider und Hater". Die Bayern verhängten daraufhin eine Geldstrafe für ihren Star.

Nun wandelte Jadon Sancho auf Ribérys Spuren. Der Engländer gönnte sich im selben Restaurant ebenfalls ein Gold-Steak. Auf "Instagram" postete er ein Video, wie Star-Koch Nusret Gökce das teure Fleisch cool mit Sonnenbrille zerlegt. Am Ende garnierte Sancho sein Gold-Steak selbst – mit einer ordentlichen Prise Salz.

Das könnte Dich auch interessieren: Dortmunds Strippenzieher Zorc: Haaland ist nur die Spitze des Eisbergs