Der 25-Jährige hatte am vergangenen Samstag einen Einriss am rechten Außenmeniskus erlitten, einen Tag später erfolgte die OP in Innsbruck. Nach dem Eingriff muss sich der DFB-Spieler nun erst einmal erholen. Zunächst muss er auf Krücken gehen, um das betroffene Knie zu entlasten.

Sollte dieser Plan aufgehen, dann könnte der Mittelfeldstratege also noch in diesem Kalenderjahr auf den Trainingsplatz zurückkehren, um erste Laufrunden zu drehen. Für Januar seien dann auch wieder Übungen mit dem Ball angedacht. Ein Comeback des Nationalspielers sei eher für Ende als Anfang Januar zu erwarten, so heißt es in dem Bericht.