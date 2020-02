Zuvor war bereits Kapitän Marco Reus mit einer Muskelverletzung aus dem DFB-Pokalspiel in Bremen (2:3) ausgefallen. Er wird dem BVB mindestens einen Monat fehlen.

Brandt wiederum wurde bei der ebenso spektakulären wie bitteren 3:4-Niederlage in Leverkusen in der 46. Minute ausgewechselt. Für den Nationalspieler kam der 17-jährige Giovanni Reyna in die Partie.

Damit hat Trainer Lucien Favre eine wichtige Option weniger, wenn es am Freitag am 22. Spieltag zuhause gegen Eintracht Frankfurt (ab 20:30 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) darum geht, mit einem Heimsieg den Anschluss nach oben zu halten.

