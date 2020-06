Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp hält einen Wechsel von Mario Götze weg von Borussia Dortmund für sinnvoll. Die Trennung nach Vertragsende im Sommer sei für ihn "keine Überraschung mehr" gewesen, sagte der Coach des FC Liverpool in einem Interview mit "Sky". Götze brauche nun einen Verein, bei dem er Spielpraxis sammeln könne: "Dann, glaube ich, werden wir den alten Mario Götze wiedersehen."

Mario Götze verlässt Borussia Dortmund im Sommer zum zweiten Mal. Für Jürgen Klopp, unter dem Götze 2009 in der Bundesliga debütiert hatte, war die Trennung "keine Überraschung mehr", wie der aktuelle Coach des FC Liverpool in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit "Sky" verriet.

"Jeder im Geschäft wusste, dass sein Vertrag ausläuft. Wenn die Dinge nicht schon ein Jahr vorher geregelt sind, deutet einiges darauf hin, dass es zu Ende geht", so Klopp.

Der 52-Jährige hatte gemeinsam mit Götze 2011 und 2012 mit dem BVB die deutsche Meisterschaft gewonnen und 2012 zudem den Pokalsieg gefeiert, ehe Götze 2013 zum FC Bayern München ging. Ein Jahr nach Klopps Abschied aus Dortmund kehrte der Weltmeister 2016 zum BVB zurück, konnte dort aber nicht mehr an die Erfolge seiner ersten Zeit anknüpfen.

Mario Götze: Klopp glaubt noch an die Wende

Unter Thomas Tuchel, Peter Bosz, Peter Stöger und Lucien Favre gehörte der mittlerweile 28-Jährige immer nur phasenweise zum Stammpersonal in der Offensive - mit fallender Tendenz.

In der Saison 2019/20 kam Götze unter Favre nur sechs Mal in der Startelf zum Einsatz. In der Rückrunde spielte der offensive Mittelfeldspieler erst 30 Minuten für den BVB.

"Wahrscheinlich braucht Mario mal ein paar Spiele am Stück", sagte Klopp. Er benötige womöglich das Gefühl "nicht in jedem Spiel gleich die Welt verändern zu müssen". Der 28-Jährige sollte "einfach normal spielen und dann wieder spielen und wieder spielen. Dann, glaube ich, werden wir den alten Mario Götze wiedersehen. Das ist in Dortmund im Moment bei der Qualität, die sie im offensiven Bereich haben, offensichtlich nicht möglich."

Es mache deswegen "total Sinn, dass Mario den Verein verlässt".

Klopp wünscht Götze alles Gute

Wohin die Reise geht, ist offen. Der FC Liverpool hat offensichtlich kein Interesse.

Klopp hofft dennoch das Beste für Götze. "Ich könnte ihm nicht mehr Glück wünschen, um ehrlich zu sein", sagte er. Und: "Ich halte ihn für einen außergewöhnlichen Spieler und auch einen außergewöhnlichen Charakter. Ich mag ihn sehr und wünsche ihm alles Glück."

