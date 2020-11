Am Ende des dreiwöchigen Pflichtspiel-Marathons sehnte Julian Nagelsmann entspannte Fußball-Abende auf der Couch herbei.

Nein, Karten für die anstehenden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft in Leipzig habe er nicht, "ich weiß auch gar nicht, ob das zugelassen ist", sagte der Trainer von Bundesligist RB Leipzig: "Ich werde mal ein paar Tage durchatmen und mir die Spiele anschauen, aber nicht im Stadion."

Das letztlich ungefährdete 3:0 (1:0) gegen den SC Freiburg am Samstag war das siebte Spiel seit dem 17. Oktober gewesen. Die Bilanz (fünf Siege, zwei Niederlagen) konnte sich sehen lassen, in der Champions League liegt RB auf Achtelfinal-Kurs, in der Bundesliga sind die Sachsen als Tabellenzweiter erster Bayern-Jäger. "Mit Erfolgserlebnissen sind Englische Wochen leicht zu verkraften", sagte Nagelsmann.