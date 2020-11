Marco Reus hatte den BVB zum Ende der ersten Halbzeit im Topspiel gegen den FC Bayern in Führung gebracht (45.). Doch die Münchner glichen in der Nachspielzeit noch aus (45.+4).

In den zweiten 45 Minuten drehten die Gäste durch Robert Lewandowski (48.) und Leroy Sané (80.) das Spiel. Der Anschlusstreffer von Erling Haaland (83.) kam zu spät. Am Ende jubelte der FC Bayern und feierte einen 3:2-Auswärtssieg bei Borussia Dortmund. Die Stimmen der Beteiligten am "Sky"-Mikrofon:

Bundesliga Pressestimmen zum Top-Spiel: "Flicks Männer fliegen an die Spitze" VOR EINER STUNDE

Mats Hummels (Borussia Dortmund) ...

… über den Hauptgrund der Niederlage: "Uns hat die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor gefehlt. Das hätten wir tatsächlich besser machen können. Wir hatten Riesentorchancen, die wir nicht genutzt haben. Bayern ist offensivstark, aber defensiv sehr offen. Es war klar, dass es ein Spiel wird, in dem die Effektivität entscheiden wird."

… über die Gegentore: "Am Ende fliegt der Ball bei uns dreimal abgefälscht rein. Glück und Pech sind bei solchen Spitzenspielen oft ausschlaggebend. Es war nicht so, dass wir das Ding dominiert haben, aber heute war das Glück nicht auf unserer Seite. Das 1:1 war sehr ärgerlich. Den Ball muss ich davor klären, dann entsteht die Freistoßsituation nicht. So gehst du mit einem schlechten Gefühl in die Pause. Bei dem 1:2 köpft Lewy (Robert Lewandowski, Anm. d. Red.) mir auf den Kopf. Da ist es dann schwer, den letzten Glauben zu bewahren."

… über die eigene Leistung: "Es war kein Klassespiel von uns, aber wir haben gefightet. So gehen wir mit null Punkten aus einem Spiel, das sicher auch hätte anders ausgehen können. Aber so ist Fußball."

… über die Verletzung von Kimmich: "Toi, toi, toi für Bayern, den DFB und Josh, dass er da halbwegs fit raus kommt. Seine Reaktion sah nicht gut aus."

Manuel Akanji (Borussia Dortmund) ...

… über den Hauptgrund der Niederlage: "Drei Tore sind zu viel, die darf man nicht kriegen. Andererseits hätten wir die Möglichkeiten gehabt, vorne auch die Tore zu machen. Aber wir waren vorne nicht effizient genug und haben hinten zu viel zugelassen."



… über die Gegentore: "Bayern hatte bei seinen Toren Glück, aber wir hätten es auch vorher besser lösen können. Wir müssen aus unseren Fehlern lernen und es wieder besser machen."



… über den Unterschied der beiden Teams: "Wir haben gesehen, dass wir mithalten können. Wir hatten genug Chancen. Die müssen wir einfach verwerten und defensiv besser zusammenstehen, dann können wir schon etwas Positives mitnehmen."

Dortmund enttäuscht - FC Bayern jubelt im Topspiel Fotocredit: Getty Images

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund) ...

… über das Spiel: "Das war insgesamt ein gutes Spiel. Sehr gut für die Zuschauer vor den Fernsehern. Wir hatten viele Torchancen. Sehr viele Torchancen. Wir sollten das besser machen. Das ist unglaublich. Wir müssen positiv bleiben, es war trotzdem eine gute Leistung. Aber wir haben verloren und drei Tore kassiert."



… über Marco Reus: "Reus hat das 1:0 gemacht und hätte auch das 3:3 machen können. Es war ganz okay – das ist gut für mich."



… über das Ergebnis: "Es ist immer schwer, wenn man solche Spiele verliert. Wir hätten mindestens einen Punkt erreichen müssen. Es ist schwer zu akzeptieren."

Leon Goretzka (FC Bayern München) ...

… über den Gegner: "Dortmund hat sich darauf konzentriert auf unsere Fehler zu warten, von denen wir einen Tick zu viele gemacht haben. Dadurch sind sie zu mehr Torchancen als sonst gekommen."

… über das Ergebnis: "Wir haben das Spiel aber verdient gewonnen, weil wir in den wichtigen Situationen einen Schritt schneller waren und einen Tick abgezockter, wie bei dem Freistoß (von David Alaba, Anm. d. Red.) zum Beispiel."



… über die Vorbereitung aufs Topspiel: "Es wurde thematisiert, dass Dortmund eine bessere Vorbereitung hatte als wir. Aber heute hat man gesehen, dass das für uns keine Ausrede ist - wir sind marschiert und konnten 90 Minuten Vollgas gehen. So haben wir es geschafft, dieses Spiel, das im Kampf um den Tabellenplatz doppelt wichtig für uns ist, zu entscheiden."



… über die Vielzahl der Spiele: "Man darf die Müdigkeit vom Kopf her gar nicht zulassen. Wir sind momentan in einer Spirale drin mit Spiel auf Spiel auf Spiel. Da muss man einfach auf der Welle mit schwimmen. Wenn's dann mal zwickt, muss man vielleicht mal in den Körper rein hören und ein, zwei Spiele aussetzen. Dann haben wir auch qualitativ den Kader, um das in der Breite auszugleichen."

Jubel in Rot: der FC bayern feiert den Sieg im Topspiel bei Borussia Dortmund Fotocredit: Getty Images

Manuel Neuer (FC Bayern München) ...

… über das Ergebnis: "Es war ein verdienter Sieg. Wir waren aufgrund der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft und hatten das Spiel im Griff. Ganz entscheidend war das Tor von David Alaba vor der Halbzeit. So konnten wir in der Pause in Ruhe durchschnaufen."



… über den Hauptgrund für den Sieg: "Wir haben alles gegeben gegen richtig starke Spieler, die gut am Ball sind. Wir haben weniger Tore zugelassen als Dortmund und das ist entscheidend."



… über Erling Haaland: "Er ist ein sehr zielstrebiger Stürmer, sehr geradlinig. Beim Tor hat er ein bisschen Glück, der Ball geht mir so ein bisschen unter der Achselhöhle durch. Aber hat er gut gemacht."

Hansi Flick (Trainer FC Bayern München) ...

… über das Spielniveau: "Das Spiel war sensationell gut. Es war enorm viel Qualität auf dem Platz. Es war nicht einfach zu verteidigen, es gab viele Torchancen. Wir haben letztlich entschlossener und effizienter gearbeitet und verdient gewonnen."

… über den Gegner: "Dortmund war gefährlich, wenn wir Fehler gemacht haben. Diese Fehler müssen wir abstellen. Es ist immer wieder dasselbe Thema. Wir müssen den Ball etwas geduldiger spielen, dann haben wir auch weniger von diesen Situationen."

… über Thomas Müller: "Ich habe mich vor Thomas verneigt, weil er einer ist, der 90 Minuten alles aus sich raus holt und sehr wichtig ist für die Mannschaft. Er macht nicht immer alles richtig, aber er ist mit Leidenschaft dabei und zeigt eine Top-Mentalität. Das ist auch das, was uns auszeichnet."



… über die eigene Spielweise: "Die Art und Weise, wie wir hier gespielt haben, zeigt, dass wir das wegstecken können. Die Mentalität war herausragend. Deswegen haben wir verdient gewonnen."

Das könnte Dich auch interessieren: BVB-Boss Watzke stärkt Trainer Favre den Rücken

Haaland oder Lewandowski? Zorc gibt clevere Antwort

La Liga Doppelpack Messi: Barça feiert Heimsieg gegen Real Betis VOR 3 STUNDEN