"Unser Sportvorstand Hasan Salihamidzic und sein Team werden diese Aufgabe strategisch angehen, sie wissen genau was zu tun ist", bekräftigte Hainer die Absichten des Vereins, seine Leistungsträger langfristig halten zu wollen. Wie das Sportblatt weiter schreibt, sei die Alaba-Posse den Entscheidungsträgern beim deutschen Rekordmeister ein warnendes Beispiel gewesen, um in Zukunft schneller in die Verhandlungen einzusteigen.

Seit seinem Wechsel von Schalke 04 im Jahr 2018 hat sich Goretzka zu einer wichtigen Stammkraft im Team von Trainer Hansi Flick entwickelt und nahm in der vergangenen Triple-Saison eine tragende Rolle innerhalb der Mannschaft ein. Nach dem Abgang von Thiago zum FC Liverpool setzt Flick im zentralen Mittelfeld noch mehr auf den 25-Jährigen. In der laufenden Saison erzielte der Bochumer in acht Einsätzen in Bundesliga und Champions League drei Tore und lieferte zwei Assists.