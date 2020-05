Mahmoud Dahoud hat sich am Knie verletzt und wird Borussia Dortmund im Endspurt der aktuellen Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Das gab der BVB am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim SC Paderborn bekannt. "Mo ist verletzt. Es ist zwar nicht schlimm, aber er wird uns einige Wochen nicht zur Verfügung stehen", erklärte Trainer Lucien Favre.

Der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler hatte in allen drei Partien nach der coronabedingten Spielpause in der Startelf der Borussia gestanden.

Zuletzt auch bei der Niederlage gegen den FC Bayern am vergangenen Dienstag.

"Er hat sich im Verlaufe der drei Spiele noch steigern können. Deswegen ist es schade, dass er nun ausfällt, so Favre.

Bei Schlusslicht SC Paderborn am Sonntag (18:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) fehlen zudem Torjäger Erling Haaland, Kapitän Marco Reus, Nico Schulz und Dan-Axel Zagadou. Dafür stellte Favre Jungstar Jadon Sancho und Nationalspieler Emre Can eine Rückkehr in die Startelf in Aussicht.

Der BVB geht nach der Niederlage im Liga-Gipfel gegen Bayern München (0:1) mit sieben Punkten Rückstand auf den Tabellenführer ins Saisonfinale. "Wir wollen so wie in der Rückrunde weiterspielen. Es werden sechs sehr schwere Spiele", sagte Favre.

