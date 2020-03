In ihrer Instagram-Story ließ Ann-Kathrin Götze vor wenigen Wochen die Weltöffentlichkeit an einem freien Tag mit ihrem Ehemann Mario teilhaben. Shopping, mit Luxushandtaschen posen und vor allem lecker Essen gehen - ein rundum gelungener Tag am Rhein, der bekanntlich nicht durch Dortmund fließt.

"Wenn wir frei haben, fahren wir nach Düsseldorf, weil wir in Dortmund nicht so viele Möglichkeiten haben", erklärte das Supermodel ihren Followern. Ein Nachsatz, der die aktuelle sportliche Perspektive ihres Liebsten bestens beschreibt.

Denn beim BVB wird er über die Saison hinaus mangels sportlicher Perspektiven sicherlich nicht bleiben.

Mario Götze: Vertrag wird wahrscheinlich nicht verlängert

Götzes Vertrag läuft am 30. Juni 2020 aus, Gespräche über eine Verlängerung bleiben bislang erfolglos. Der Grund ist offensichtlich: Während der BVB sich vorstellen könne, den Vertrag des Offensivspielers zu verringerten Bezügen zu verlängern, will dieser vor allem regelmäßig auf dem Platz stehen und wenn es geht, auch sein Gehaltsniveau halten.

Aktuell verdient der 27-Jährige rund zehn Millionen Euro pro Jahr, der BVB ist dem Vernehmen nach bereit, in einem Folgevertrag ca. sieben Millionen zuzusichern. Ebenfalls eine Menge Geld - aber hat er überhaupt noch eine sportliche Perspektive unter Lucien Favre?

Mangelnde Perspektive für Götze

"Tjaaaa ...", begann der Schweizer seine Antwort auf der Pressekonferenz am Donnerstag:

" Es ist möglich. Wir haben eine englische Woche. Wir spielen Samstag, Mittwoch und wieder Samstag. "

Dass Götze bereit ist, steht außer Frage. "Er trainiert sehr, sehr gut", bestätigte Favre und schürte Hoffnungen auf einen Einsatz: "Es ist alles offen. Es geht schnell im Fußball."

Für Götze dürfte sich die Situation in dieser Saison jedoch ganz anders anfühlen. In 24 Bundesliga-Spielen stand er nur fünf Mal in der Startelf und wurde acht Mal eingewechselt. Meist nicht als erste Wahl. In der Rückrunde spielte er bislang nur 14 Minuten.

Auch in der Champions League sieht es nicht viel besser aus. In der Gruppenphase durfte er nur beim 3:2-Heimsieg gegen Inter Mailand von Beginn an ran, bei Sparta Prag (90.) und Barcelona (85.) kam er spät von der Bank.

Parallelen zur Vorsaison

Auch zum Start von Favres Amtszeit spielte Götze nur eine Nebenrolle in den Planungen des Schweizers. Einen persönlichen Dissens zwischen beiden gab es nach Angaben des Trainers aber nie.

Vielmehr waren es "rein sportliche Gründe", die Favre sich, zumindest in der Hinrunde 2018/2019, immer wieder gegen Götze entscheiden ließen.

In der zweiten Saisonhälfte kämpfte sich der Weltmeister von 2014 jedoch ins Team, verdrängte den verletzungsanfälligen Paco Alcácer (mittlerweile Villarreal) aus der Startelf und schien nach sechs Toren und vier Vorlagen als "falsche Neun" endlich im System Favre angekommen.

Ein Trugschluss, denn Götze war nie die Ideallösung im Sturmzentrum, und ist in der Zentrale, wo er eigentlich am stärksten ist, nicht erste und auch nicht zweite Wahl.

Axel Witsel, Julian Brandt und Emre Can sind Favres favorisierte Optionen im Mittelfeld, im Sturmzentrum zeigt Erling Haaland auf eindrucksvolle Art und Weise, wie sehr die Mannschaft von einem "echten" Mittelstürmer (groß, abschlussstark, immer im Strafraum präsent) profitiert.

Selbst die Verletzungspause von Marco Reus hat Götze zuletzt nicht mehr Einsatzzeit beschert.

Mailand als Ausweg?

Von einem Spieler wie Götze könnten Top-Vereine aber nach wie vor profitieren. So zumindest der Anspruch des 27-Jährigen. Immer wieder ist vom Interesse Inter Mailands zu lesen, auch über einen Wechsel innerhalb der Bundesliga zum "Big City Club" Hertha BSC wurde schon spekuliert. Dieses Planspiel dürfte aufgrund aktueller Entwicklungen jedoch erst einmal auf Eis gelegt worden sein.

In Mailand ist Antonio Conte derweil dabei, einen schlafenden Riesen zu erwecken und den Traditionsklub zurück in die Erfolgsspur zu führen. Dazu braucht es junge Top-Stars genauso dringend, wie international erfahrene Spieler. Zu denen darf sich ob seiner bewegten Karriere auch Götze schon zählen.

Und nicht zuletzt dürfte sich das Ehepaar Götze auch an freien Tagen in der Modemetropole rundum wohl fühlen.

