Borussia Dortmund hat Nachwuchstalent Nnamdi Collins mit einem Profivertrag ausgestattet. Der BVB bestätigte am Nachmittag, dass man den Innenverteidiger mit einem Vertrag bis 2023 ausgestattet hat. Im Werben um den Youngster setzte sich der BVB dem Vernehmen nach gegen den FC Chelsea und Manchester City durch, die ebenfalls Interesse an einer Verpflichtung des 16-Jährigen hatten.

Aktuell läuft der Innenverteidiger für die U17 der Borussia in der B-Junioren Bundesliga West auf, wo er in 20 Spielen vier Mal traf. Der BVB sieht für diesen Sommer eine vorzeitige Beförderung des deutschen U16-Kapitäns in die U19 vor.

Schon länger berichtet die "Bild"-Zeitung vom Werben einiger Premier-League-Klubs um den Abwehrspieler mit nigerianischen Wurzeln. Vor allem der FC Chelsea soll dem Talent einen Wechsel nach London mit einem Handgeld in Millonenhöhe schmackhaft gemacht haben.

La Liga Trainer verrät Termin für Restart der spanischen Meisterschaft VOR 5 STUNDEN

Letztlich soll sich Borussia Dortmund durchgesetzt haben, weil Sportdirektor Michael Zorc dem Youngster eine echte Perspektive aufzeigen konnte.

Der Vertrag von Collins soll bis 2023 laufen. Über das vereinbarte Gehalt ist nichts bekannt.

Das könnte Dich auch interessieren: Adiós, Javi!? Martínez droht Abschied durch die Hintertür

Play Icon WATCH Seifert erklärt: So geht es mit DFB-Pokal und Relegation weiter 00:00:28

Bundesliga Pressestimmen zum Bundesliga-Neustart: "Deutschland schenkt Hoffnung" VOR 6 STUNDEN