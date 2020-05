Philippe Coutinho könnte nach seiner Knöchel-Operation noch vor Saisonende für den FC Bayern auf dem Platz stehen. Trainer Hansi Flick zeigte sich diesbezüglich optimistisch. "Vielleicht ist er in den letzten Saisonspielen noch dabei", wird der Bayern-Coach im "kicker" zitiert. Die Genesung nach der Verletzung, die sich der Brasilianer Ende April zugezogen hatte, sei schneller als "befürchtet".

Nach der Operation am rechten Knöchel am 24. April war bei Coutinho offenbar zunächst von einer längeren Ausfallzeit ausgegangen worden. Der FC Bayern hatte damals erklärt: "Coutinho hatte eine erfolgreiche Operation am rechten Knöchel. Er wird in zirka 14 Tagen mit dem Reha-Programm beginnen können."

Aus Spanien hieß es zuletzt, die Genesung des 27-jährigen Leihspielers vom FC Barcelona verzögere sich. Nach den Aussagen von Flick könnte Coutinho allerdings doch noch zu seiner Abschiedsvorstellung beim FC Bayern kommen.

Nach dem aktuellen Plan der DFL findet der letzte Bundesliga-Spieltag am 27. Juni statt. Bis dahin könnte der Brasilianer wohl wieder einsatzbereit sein. Am 30. Juni läuft der Leihvertrag von Coutinho beim deutschen Rekordmeister aus.

Eine feste Verpflichtung spielt bei den Münchener Verantwortlichen angeblich keine Rolle. Damit geht es für Coutinho danach wieder zum FC Barcelona.

